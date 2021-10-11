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Чемпионат Франции. 1 лига

Бывший президент «Барселоны» уверен, что Мбаппе перейдёт в «Реал»

11 Октября 2021 • 21:39 Комментировать

Экс-президент «Барселоны» Жоан Гаспар отреагировал на возможный переход форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

Он считает, что это действительно может произойти, поскольку Мбаппе - один из ведущих форвардов Европы.

«Перес позволит, чтобы эта сделка состоялась», — цитирует Гаспара Marca.

Летом француз мог оказаться в «Реале», но парижане отклонили предложение мадридского клуба.

В текущем розыгрыше французской Лиги 1 форвард провёл 9 поединков, забил 4 гола и сделал результативные передачи.

Мбаппе играет за «ПСЖ» с 2017 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона ПСЖ Килиан Мбаппе
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