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Как выглядит замок XIX века, куда планирует переехать Месси

26 Сентября 2021 • 14:04 Комментировать (8)

Аргентинский нападающий «ПСЖ» может позволить себе элитное жильё, например, настоящий замок. Рассказываем о том, куда может переселиться Лео в Париже.

По данным издания RMC Sport, супруга Лионеля Месси Антонелла активно ведет поиск недвижимости в центре Парижа. И, кажется, она нашла дом по душе – замок в Ле-Везине за 48 миллионов евро.

Данное сооружение построено в 1899 году и находится в всего в десяти минутах езды от базы «ПСЖ». Замок, именуемый парижанами, как «Розовый дворец», известен, прежде всего тем, что там некоторое время жил бывший президент Франции Шарль де Голль.

В этом замке 30 комнат, крытый бассейны, тренажёрный зал, корт для тенниса и сквоша, а также трёхзальный домашний кинотеатр.

Жилая площадь данного замка составляет примерно две тысячи квадратных метров. Вот так выглядит этот дворец.


Сейчас Месси и его семья живут в элитном отеле Royal Monceau в центре французской столицы. Как сообщают журналисты RMC Sport, Месси некомфортно проживать в отеле, и он хочет поскорее переехать в собственный дом.

Для поиска недвижимости супруга Месси Антонелла Роккуццо привлекла двух лучших риэлторов Парижа: Даниэля Фэо и агентство «Хаусманн Престиж». За время пребывания в Париже Антонелла осмотрела как минимум восемь домов, но пока не определилась с выбором.

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Несмотря на то, что Месси может позволить купить себе практически любой дом, жилье в Париже является одним из самых дорогих в Европе, так что решение приобрести замок – это не просто сиюминутная блажь, а долгосрочная инвестиция. Такие дома определённо не станут дешевле со временем, а останется ли Месси в Париже надолго – это ещё большой вопрос.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
Роман Мамедов
26 Сентября 2021 в 15:21
месси велик честно без него барса сдулась быстро )))
ARTUR
26 Сентября 2021 в 14:32
Ну какой это замок ?? Здоровенный особняк ,и уже слюнявили эту тему,я даже резко на нее среагировал ,чуть позже понял что попал на фантазии а ля журналистов ,видимо глубоко мечтающих о состоянии Месси,и как бы они поступили на их месте , будь вместо Месси какой-нибудь какорин , я бы ещё поверил , а Месси не особо шикующий человек , конечно он не будет жить в трущобах,но такой домина ему так же нафиг не нужен, я конечно склонен думать что ему попытались втюхать этот домик , но сомневаюсь что он на это повелся ,
Стэтхэм на минималках
26 Сентября 2021 в 14:27
А что это за мужик, неужто Алекс1972 сидит рядом со своим хозяином?)
Артур Измаилов
26 Сентября 2021 в 15:17
он там прислугой для карлика записался
Стэтхэм на минималках
26 Сентября 2021 в 14:27
А где престол из тысячи золотых мячей и бутс ? Почему его не показали? Там же приходят к Месси на поклон все игроки ПСЖ, и приносят дань ему, чтобы он не высосал все у них
Милка
26 Сентября 2021 в 14:24
Вах,Вах,Вах... Иместо под огород Алексу1972 хватит, и спальные места есть во многих комнатах для типа не лоха(известно для каких целей), А вот для негусты места нет-ему нужно вначале срок отсидеть...
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