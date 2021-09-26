Как выглядит замок XIX века, куда планирует переехать Месси

Аргентинский нападающий «ПСЖ» может позволить себе элитное жильё, например, настоящий замок. Рассказываем о том, куда может переселиться Лео в Париже.

По данным издания RMC Sport, супруга Лионеля Месси Антонелла активно ведет поиск недвижимости в центре Парижа. И, кажется, она нашла дом по душе – замок в Ле-Везине за 48 миллионов евро.

Данное сооружение построено в 1899 году и находится в всего в десяти минутах езды от базы «ПСЖ». Замок, именуемый парижанами, как «Розовый дворец», известен, прежде всего тем, что там некоторое время жил бывший президент Франции Шарль де Голль.

В этом замке 30 комнат, крытый бассейны, тренажёрный зал, корт для тенниса и сквоша, а также трёхзальный домашний кинотеатр.

Жилая площадь данного замка составляет примерно две тысячи квадратных метров. Вот так выглядит этот дворец.

Сейчас Месси и его семья живут в элитном отеле Royal Monceau в центре французской столицы. Как сообщают журналисты RMC Sport, Месси некомфортно проживать в отеле, и он хочет поскорее переехать в собственный дом.

Для поиска недвижимости супруга Месси Антонелла Роккуццо привлекла двух лучших риэлторов Парижа: Даниэля Фэо и агентство «Хаусманн Престиж». За время пребывания в Париже Антонелла осмотрела как минимум восемь домов, но пока не определилась с выбором.

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Несмотря на то, что Месси может позволить купить себе практически любой дом, жилье в Париже является одним из самых дорогих в Европе, так что решение приобрести замок – это не просто сиюминутная блажь, а долгосрочная инвестиция. Такие дома определённо не станут дешевле со временем, а останется ли Месси в Париже надолго – это ещё большой вопрос.