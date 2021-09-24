Доннарумма зря переехал в Париж: Проигрывает конкуренцию Навасу, а игроки «ПСЖ» ему не рады

Летом парижане превратились в настоящего монстра европейского клубного футбола. Им удалось бесплатно подписать Месси, Доннарумму, Вейналдума и Рамоса, а ещё 70 млн было заплачено «Интеру» за Хакими. Но нужен ли был «ПСЖ» второй топ-голкипер, учитывая наличие Наваса в команде? Сетевое издание «Евро-футбол.Ру» рассказывает, почему переезд в Париж – большая ошибка Джиджи Доннаруммы.

Геройство Доннаруммы в финале Евро-2020 вознесло вратаря на недосягаемую высоту. Молодой голкипер был не против остаться в «Милане», но требовал повышения зарплаты в два раза – до 12 млн евро в год. «Россонери» отказали, а Доннарумма на правах свободного агента подписал контракт с «ПСЖ». Этот трансфер вызвал неоднозначную реакцию в раздевалке. Большинство футболистов стало на сторону опытного Наваса. Они не хотели, чтобы место первого номера занял самоуверенный итальянец.

В «ПСЖ» не скрывали, что в сезоне-2021/22 могут отдать Доннарумму в аренду в «Рому», но из-за агента Мино Райолы сделка сорвалась – его клиент не хотел уходить в аренду. Молодой итальянец полон амбиций – в интервью он говорил, что не боится конкуренции, но сам же стал заложником токсичной атмосферы. В Милане его недолюбливают болельщики, а в Париже – одноклубники.

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Костариканец Кейлор Навас уже во второй раз в карьере сталкивается с недооценкой со стороны клубов, за которые выступает. Так было в Мадриде, когда Навасу в напарники взяли Куртуа, и так произошло сейчас в Париже с Доннаруммой. На данный момент Кейлору 34 года, что не является проблемой для его амплуа. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года, и сидеть на банке он тоже не намерен.

В сложной ситуации оказался и главный тренер Маурисио Почеттино, которому нужно найти игровое время сразу для двух топовых голкиперов. После непростого летнего отрезка Доннарумма отдыхал до конца августа. Главный тренер «ПСЖ» намекал, что Навас будет получать игровое время в Лиге 1, а Доннарумма – в Лиге чемпионов. Однако сентябрьские матчи сборных заставили Почеттино поменять своё мнение – Навас устал в матчах за сборную Коста-Рики, поэтому в игре с «Клермоном» Доннарумма дебютировал за «ПСЖ».

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В сезоне-2021/22 Навас провёл уже 5 матчей в чемпионате Франции и одну игру в Лиге чемпионов, а вот у Доннаруммы пока только два матча в чемпионате. Сложности для Почеттино состоят в том, что с каждым матчем, который Джиджи проводит на скамейке, выражение его лица становится тоскливее. В «Милане» этот молодой голкипер уже показал сложный характер, выбивая для себя более выгодные финансовые условия. В Париже итальянец в открытую пока не выражает недовольства. Но надолго ли хватит его терпения, если Навасу и дальше будут больше доверять? Почеттино, возможно, придётся выбрать меньшее из зол, ведь если Доннарумма не будет первым номером, в команде за него вряд ли кто-то вступится, а вот если на банку посадят Наваса, тогда в команде недовольных будет больше. Похоже, Доннарумма выбрал не лучшее место для продолжения карьеры.

Владислав АВРАМЕНКО