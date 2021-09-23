Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 240 Комментарии
Лига 1

Автобус с болельщиками «Марселя» попал в ДТП, один человек погиб

23 Сентября 2021 • 12:13 Комментировать (1)
Анже
0:0
Марсель
окончен

После окончания матча чемпионата Франции между «Анже» и «Марселем» произошла трагедия. Как сообщает Get Football News France, по пути домой один из автобусов, в котором находились болельщики провансальского клуба, попал в ДТП.

По данным источника, в результате аварии погиб один человек. Восемь фанатов были доставлены в больницу.

Напомним, что встреча завершилась вничью со счетом 0:0. После финального свистка фанаты «Марселя» прорвались к местным болельщикам и спровоцировали массовую драку.

В настоящий момент провансальцы занимают второе место в Лиге 1, а «Анже» идет на третьей позиции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Марсель
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Don sangre
23 Сентября 2021 в 12:25
Нда.... Сочувстваю хранцузам....
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Сентября
12:43 · Франция. Лига 1
В контракте Хамеса прописан пункт о беспрепятственном переходе в «ПСЖ»
12:13 · Франция. Лига 1
Автобус с болельщиками «Марселя» попал в ДТП, один человек погиб 1
10:37 · Франция. Лига 1
Тренер «Метца»: «Мбаппе стоит вести себя немного скромнее»
09:27 · Франция. Лига 1
Почеттино: «Такие победы помогают «ПСЖ» становиться лучше»
09:24 · Франция. Лига 1
Как «ПСЖ» вырвал победу в последней атаке - видео видео
08:25 · Франция. Лига 1
Фанаты «Анже» и «Марселя» устроили массовую драку на стадионе фото
00:14 · Франция. Лига 1
Как «Монако» с Головиным дожал «Сент-Этьен» - видео видео
00:01 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» забил победный гол на 90-й минуте, «Лион», «Лорьян» и «Страсбург» набрали по 3 очка 1
22 Сентября
22:49 · Франция. Лига 1
Это’О – о переходе Месси в «ПСЖ»: «Это футбол»
21:59 · Франция. Лига 1
«Монако», «Ренн», «Лилль» и «Нант» добились побед
21:19 · Италия. Серия А
У Санчеса есть предложения из Испании и Франции
19:33 · Франция. Лига 1
​«Монако» - «Сент-Этьен» - 3:1 (закончен)
19:11 · Франция. Лига 1
​В «ПСЖ» надеются на восстановление Месси к игре с «Манчестер Сити» 1
13:25 · Франция. Лига 1
Месси не сыграет с «Метцом»: он не попал в заявку на матч 5
10:15 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» хотел купить одного из лидеров «Челси»
Все новости
Рекомендуем