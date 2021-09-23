Автобус с болельщиками «Марселя» попал в ДТП, один человек погиб

После окончания матча чемпионата Франции между «Анже» и «Марселем» произошла трагедия. Как сообщает Get Football News France, по пути домой один из автобусов, в котором находились болельщики провансальского клуба, попал в ДТП.

По данным источника, в результате аварии погиб один человек. Восемь фанатов были доставлены в больницу.

Напомним, что встреча завершилась вничью со счетом 0:0. После финального свистка фанаты «Марселя» прорвались к местным болельщикам и спровоцировали массовую драку.

В настоящий момент провансальцы занимают второе место в Лиге 1, а «Анже» идет на третьей позиции.