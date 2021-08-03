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Франция. Лига 1

​«По стопам Роналдо»: Фанаты считают, что Неймар набрал вес (фото) фото

03 Августа 2021 • 14:42 Комментировать
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Журналист RMC Sport Даниэль Риоло опубликовал на своей страничке в «Твиттере» фотографию Неймара. Бразилец в настоящий момент находится в отпуске и наслаждается отдыхом на Ибице.

Под фотографией болельщики стали активно обсуждать телосложение Неймара. Предполагается, что звёздный бразилец мог набрать несколько лишних килограммов, не ограничивая себя во время отпуска.

 

В комментариях можно встретить шутки о том, что Неймар пошёл по стопам Роналдо. Известный в прошлом бразильский нападающий, поигравший в ряде топовых клубов Европы, отмечался склонностью к набору лишних килограммов.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар
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