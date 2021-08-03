Журналист RMC Sport Даниэль Риоло опубликовал на своей страничке в «Твиттере» фотографию Неймара. Бразилец в настоящий момент находится в отпуске и наслаждается отдыхом на Ибице.

Под фотографией болельщики стали активно обсуждать телосложение Неймара. Предполагается, что звёздный бразилец мог набрать несколько лишних килограммов, не ограничивая себя во время отпуска.

Incroyable comme il ressemble à Neymar !! pic.twitter.com/1VjHkNtj9y — Daniel Riolo (@DanielRiolo) August 2, 2021

В комментариях можно встретить шутки о том, что Неймар пошёл по стопам Роналдо. Известный в прошлом бразильский нападающий, поигравший в ряде топовых клубов Европы, отмечался склонностью к набору лишних килограммов.