​Фонте остаётся в «Лилле»

«Лилль» посредством своего официального сайта объявил о продлении трудового соглашения с защитником Жозе Фонте. 37-летний португалец будет выступать за «догов» ещё как минимум один сезон.

Жозе Фонте перебрался в «Лилль» летом 2018 года. В 114 матчах за французский клуб защитник записал на свой счёт 8 голов и 3 результативных паса на партнёров.

Стоит сказать, что «Лилль» в прошлом сезоне смог завоевать чемпионский титул Лиги 1. В сезоне 2021/2022 «доги» будут представлять Францию на групповой стадии Лиги чемпионов.

Добавим, что даже в 37 лет Жозе Фонте попал в заявку сборной Португалии на Евро-2020. Впрочем, на поле защитник не выходил.