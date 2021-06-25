Один из лидеров «Лилля» заинтересовал «Милан»

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25 Июня 2021, 13:36,
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Полузащитник «Лилля» Юсуф Язиджи имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Италии. Об этом информирует Football-Italia.
24-летний турецкий футболист попал в сферу интересов «Милана». Трансфер игрока может обойтись «россонери» в 20 миллионов евро. Язиджи связан с «Лиллем» контрактными обязательствами до середины 2024 года.
В сезоне-2020/2021 полузащитник принял участие в 42 поединках на клубном уровне, записав на свой счет 14 забитых мячей и пять результативных передач. Вместе с командой Юсуф стал чемпионом Франции.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Милан, Лилль, Трансферы футбола - лето 2021, Юсуф Язиджи