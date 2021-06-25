Один из лидеров «Лилля» заинтересовал «Милан»

Полузащитник «Лилля» Юсуф Язиджи имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Италии. Об этом информирует Football-Italia.

24-летний турецкий футболист попал в сферу интересов «Милана». Трансфер игрока может обойтись «россонери» в 20 миллионов евро. Язиджи связан с «Лиллем» контрактными обязательствами до середины 2024 года.

В сезоне-2020/2021 полузащитник принял участие в 42 поединках на клубном уровне, записав на свой счет 14 забитых мячей и пять результативных передач. Вместе с командой Юсуф стал чемпионом Франции.