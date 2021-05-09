​Виейра может возглавить «Лион»

Патрик Виейра находится в списке тренеров, которых рассматривает «Лион». Также в этом списке находятся такие специалисты как Марсело Гальярдо, Роберто де Дзерби и Кристоф Галтье, сообщает на своих страницах L’Equipe.

Источник сообщает о том, что по окончанию сезона тренерский мостик «ткачей» оставит Руди Гарсия. В оставшихся турах он постарается завоевать для команды билет в Лигу чемпионов на следующий сезон. На текущую минуту «Лион» располагается на третьей позиции в турнирной таблице, но 9 мая вновь обойти «ткачей» может «Монако» с Александром Головиным в составе.