Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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​Виейра может возглавить «Лион»

09 Мая 2021, 11:25,

Патрик Виейра находится в списке тренеров, которых рассматривает «Лион». Также в этом списке находятся такие специалисты как Марсело Гальярдо, Роберто де Дзерби и Кристоф Галтье, сообщает на своих страницах L’Equipe.

Источник сообщает о том, что по окончанию сезона тренерский мостик «ткачей» оставит Руди Гарсия. В оставшихся турах он постарается завоевать для команды билет в Лигу чемпионов на следующий сезон. На текущую минуту «Лион» располагается на третьей позиции в турнирной таблице, но 9 мая вновь обойти «ткачей» может «Монако» с Александром Головиным в составе.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Лион, Руди Гарсия, Патрик Виейра, Кристоф Галтье, Марсело Гальярдо, Роберто де Дзерби
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