​Ковач видит в Головине топ-игрока

Главный тренер «Монако» Нико Ковач ответил на вопрос, находится ли Александр Головин со своими качествами на топ-уровне, как игроки «Баварии», с которыми Ковачу приходилось работать.

«Я бы сказал, что да, Головин очень хорошо прогрессирует. Техника всегда была при нём, тактически мы изменили некоторые детали. Голо – игрок атаки, ему нравится играть в нападении, но ему нужно улучшить аспекты игры в обороне. Без этого нельзя действовать в обоих направлениях на поле, что необходимо в современном футболе», - рассказал Ковач в программе, вышедшей на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

Напомним, Александр Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года после перехода из московского ЦСКА.