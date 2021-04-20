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Мбаппе ищет дом в Мадриде

20 Апреля 2021, 14:14,

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе поручил человеку из своего окружения заняться поиском дома в Мадриде. Об этом на своих страницах сообщает портал Goal.com.

В материале отмечается, что поиск Мбаппе жилья в испанской столице не стоит связывать с возможным переходом футболиста в «Реал», в котором много говорят в последние месяцы. Килиан может просто желать расширить список своей недвижимости.

Goal также пишет о том, что в настоящий момент все мысли Мбаппе связаны с желанием успешно завершить концовку нынешнего сезона.

Напомним, что на следующей неделе «ПСЖ» должен провести первый полуфинал Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Килиан Мбаппе
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