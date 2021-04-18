Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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Ковач высказался о чемпионской гонке

18 Апреля 2021, 23:16,

Наставник «Монако» Нико Ковач высказался о чемпионской гонке.

«Конечно, мы находимся не в идеальном положении. «Лилль» лидирует, так что судьба чемпионства в их руках. Если они не потеряют ни одного балла, то обеспечат себе титул. Мы просто хотим сосредоточиться на своих матчах и побеждать в каждом из них. Если мы сможем подняться выше, то будет здорово. Мы сделаем всё, чтобы добиться этого. Я горжусь успехами своих игроков.

Если бы перед началом сезона нам сказали, что мы будем не в топе, то никто бы в это не поверил», - цитирует Ковача пресс-служба «Монако».

После тридцати трёх туров «Монако» занимает третье место в чемпионате Франции.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Монако, Нико Ковач
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