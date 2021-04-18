Головин помог «Монако» разгромить «Бордо»

«Монако» продолжает череду успешных результатов и добыл четвертую победу кряду в Лиге 1. В 33-м туре монегаски гостили у «Бордо» и разгромили противника - 3:0. Кевин Фолланд и Желсон Мартиньш, а также Стеван Йоветич перед финальным свистком стали героями этого матча. Россиянин Александр Головин провел на поле полтора тайма, а его команда остается третьей в двух очках от лидера.