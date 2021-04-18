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Головин помог «Монако» разгромить «Бордо»

18 Апреля 2021, 20:01,

«Монако» продолжает череду успешных результатов и добыл четвертую победу кряду в Лиге 1. В 33-м туре монегаски гостили у «Бордо» и разгромили противника - 3:0. Кевин Фолланд и Желсон Мартиньш, а также Стеван Йоветич перед финальным свистком стали героями этого матча. Россиянин Александр Головин провел на поле полтора тайма, а его команда остается третьей в двух очках от лидера.

Протокол игры  
Бордо 0:3 Монако
    29' Фолланд Кевин (0:1)
    48' Желсон Мартиньш (0:2)
    90' Йоветич Стеван (0:3)
Костиль Бенуа Сабали Юссуф Байсс Пол Косельни Лоран   24' (Мешер Андре (   24') Бенито Лорис Адли Ясин Башич Тома   82' (Сери Жан-Мишель (   82'   84') Лакукс Том   73'   79' Уден Реми   63' (Зеркан Мехди (   63'   76') Хван Ый-Чжо   83' (Траоре Амаду (   83') Бен Арфа Хатем   63' (Де Превиль Николя (   63')
Запасные: Пуссен Гаэтан Бриан Джимми Пундже Максим Кватенг Энок
Лекомт Бенжамен Сидибе Джибриль Марипан Гильермо Бадьяшиль Бенуа Кайо Энрике Желсон Мартиньш   75' (Агилар Рубен (   75') Фофана Юссуф   15'   83' (Балло-Туре Фоде (   83') Чуамени Орельен Головин Александр   67' (Йоветич Стеван (   67') Фолланд Кевин   83' (Флорентину (   83') Бен-Йеддер Виссам   67' (Диоп Софьян (   67')
Запасные: Дисаси Аксель Манноне Вито Маецки Радослав
18 апреля. Стадион "Матмю Атлантик" (Бордо).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Монако, Бордо, Александр Головин
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
18 Апреля 2021, 20:26

Монако в ударе, все решится в последних турах. Ковач построил отличную команду....

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