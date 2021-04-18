Головин помог «Монако» разгромить «Бордо»

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18 Апреля 2021, 20:01,
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«Монако» продолжает череду успешных результатов и добыл четвертую победу кряду в Лиге 1. В 33-м туре монегаски гостили у «Бордо» и разгромили противника - 3:0. Кевин Фолланд и Желсон Мартиньш, а также Стеван Йоветич перед финальным свистком стали героями этого матча. Россиянин Александр Головин провел на поле полтора тайма, а его команда остается третьей в двух очках от лидера.
Протокол игры
|29' Фолланд Кевин (0:1)
|48' Желсон Мартиньш (0:2)
|90' Йоветич Стеван (0:3)
Костиль Бенуа • Сабали Юссуф • Байсс Пол • Косельни Лоран 24' ( Мешер Андре ( 24') • Бенито Лорис • Адли Ясин • Башич Тома 82' ( Сери Жан-Мишель ( 82' ) • 84'Лакукс Том 73' • 79'Уден Реми 63' ( Зеркан Мехди ( 63' ) • 76'Хван Ый-Чжо 83' ( Траоре Амаду ( 83') • Бен Арфа Хатем 63' ( Де Превиль Николя ( 63')
Запасные: Пуссен Гаэтан • Бриан Джимми • Пундже Максим • Кватенг Энок
Лекомт Бенжамен • Сидибе Джибриль • Марипан Гильермо • Бадьяшиль Бенуа • Кайо Энрике • Желсон Мартиньш 75' ( Агилар Рубен ( 75') • Фофана Юссуф 15' 83' ( Балло-Туре Фоде ( 83') • Чуамени Орельен • Головин Александр 67' ( Йоветич Стеван ( 67') • Фолланд Кевин 83' ( Флорентину ( 83') • Бен-Йеддер Виссам 67' ( Диоп Софьян ( 67')
Запасные: Дисаси Аксель • Манноне Вито • Маецки Радослав
18 апреля. Стадион "Матмю Атлантик" (Бордо).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Монако, Бордо, Александр Головин
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