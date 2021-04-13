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​Почеттино: «С Мбаппе легко работать»

13 Апреля 2021, 19:40,

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино заявил, что с форвардом Килианом Мбаппе очень легко работать, несмотря на его статус одного из самых талантливых футболистов современности.

«С Мбаппе легко работать. Ему всего двадцать два, но он настолько зрелый, что думает только о том, как работать, играть и забивать голы.

С Мбаппе также просто общаться, потому что у него фантастический испанский и потрясающий английский. С ним легко – он скромный и прекрасный парень. За 11 или 12 лет моей работы тренером Мбаппе, возможно, является игроком, с которым мне проще всего», - сказал Почеттино BT Sport.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Килиан Мбаппе, Маурисио Почеттино
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