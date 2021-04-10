​Почеттино прокомментировал замену Кейлора Наваса

В субботу «ПСЖ» на выезде разгромил «Страсбург» со счётом 4:1. В перерыве Маурисио Почеттино заменил голкипера Кейлора Наваса. После игры аргентинский тренер дал комментарий по поводу состояния футболиста.

«Навас был заменён в качестве меры предосторожности. У нас большой медицинский штаб, в котором трудятся отличные профессионалы. Посмотрим, что там с Навасом. Надеемся, что ничего серьёзного нет», - высказался Почеттино на послематчевой пресс-конференции.

В ближайший вторник, тринадцатого апреля, «ПСЖ» проведёт ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против «Баварии».