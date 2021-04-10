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​Почеттино прокомментировал замену Кейлора Наваса

10 Апреля 2021, 23:37,

В субботу «ПСЖ» на выезде разгромил «Страсбург» со счётом 4:1. В перерыве Маурисио Почеттино заменил голкипера Кейлора Наваса. После игры аргентинский тренер дал комментарий по поводу состояния футболиста.

«Навас был заменён в качестве меры предосторожности. У нас большой медицинский штаб, в котором трудятся отличные профессионалы. Посмотрим, что там с Навасом. Надеемся, что ничего серьёзного нет», - высказался Почеттино на послематчевой пресс-конференции.

В ближайший вторник, тринадцатого апреля, «ПСЖ» проведёт ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против «Баварии».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Маурисио Почеттино, Кейлор Навас
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