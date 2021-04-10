«ПСЖ» разгромил «Страсбург»

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10 Апреля 2021, 19:50,
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В 32-м туре Лиги 1 «ПСЖ» играл против крепкого «Страсбурга» и не оставил сопернику ни одного шанса на спасение. Килиан Мбаппе, Пабло Сарабия и Мойзе Кин забили голы до перерыва, а Леандро Паредес установил окончательный счет - 4:1.
Парижане на три очка отстают от лидирующего «Лилля».
Протокол игры
|16' Мбаппе Килиан (0:1)
|27' Сарабия Пабло (0:2)
|45' Кин Мойзе (0:3)
|(1:3) Сахи Дион 63'
|79' Паредес Леандро (1:4)
Селс Матц • Гильберт Фредерик • Коне Ламин • Митрович Стефан • Каси Антони 82' ( Кароль Лионель ( 82') • Сиссоко Ибраима 59' ( Прчич Саньин ( 59') • Аолу Жан-Эде • Беллегард Жан-Рикнер 81' ( Зохи Кевин ( 81') • Томассон Адриен • Льенар Димитри 59' ( Шахири Мехди ( 59') • Диалло Хабиб 62' ( Сахи Дион ( 62')
Запасные: Кавасима Эйдзи • Сиби Маам • Лебо Адриен • Marvin Gilbert
Навас Кейлор 46' ( Рико Серхио ( 46') • Керер Тило • Данилу Перейра • Кимпембе Преснел • Баккер Митчел • Паредес Леандро • Эррера Андер 89' ( Нажера Кенни ( 89') • Сарабия Пабло • Рафинья Алькантара 74' ( Гуэйе Идрисса ( 74') • Мбаппе Килиан 89' ( Симонс Хави ( 89') • Кин Мойзе 57' 75' ( Дракслер Юлиан ( 75')
Запасные: Пембеле Тимоте • Мишю Эдуар • Ди Мария Анхель • Дагба Колин
10 апреля. Стадион "де ла Мейно".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: ПСЖ, Страсбург
В эконом режиме заработали 3 очка...