Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«ПСЖ» разгромил «Страсбург»

10 Апреля 2021, 19:50,

В 32-м туре Лиги 1 «ПСЖ» играл против крепкого «Страсбурга» и не оставил сопернику ни одного шанса на спасение. Килиан Мбаппе, Пабло Сарабия и  Мойзе Кин забили голы до перерыва, а Леандро Паредес установил окончательный счет - 4:1.

Парижане на три очка отстают от лидирующего «Лилля».

Протокол игры  
Страсбург 1:4 ПСЖ
    16' Мбаппе Килиан (0:1)
    27' Сарабия Пабло (0:2)
    45' Кин Мойзе (0:3)
(1:3) Сахи Дион 63'    
    79' Паредес Леандро (1:4)
Селс Матц Гильберт Фредерик Коне Ламин Митрович Стефан Каси Антони   82' (Кароль Лионель (   82') Сиссоко Ибраима   59' (Прчич Саньин (   59') Аолу Жан-Эде Беллегард Жан-Рикнер   81' (Зохи Кевин (   81') Томассон Адриен Льенар Димитри   59' (Шахири Мехди (   59') Диалло Хабиб   62' (Сахи Дион (   62')
Запасные: Кавасима Эйдзи Сиби Маам Лебо Адриен Marvin Gilbert
Навас Кейлор   46' (Рико Серхио (   46') Керер Тило Данилу Перейра Кимпембе Преснел Баккер Митчел Паредес Леандро Эррера Андер   89' (Нажера Кенни (   89') Сарабия Пабло Рафинья Алькантара   74' (Гуэйе Идрисса (   74') Мбаппе Килиан   89' (Симонс Хави (   89') Кин Мойзе   57'   75' (Дракслер Юлиан (   75')
Запасные: Пембеле Тимоте Мишю Эдуар Ди Мария Анхель Дагба Колин
10 апреля. Стадион "де ла Мейно".

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ПСЖ, Страсбург
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Misha_diablo_football
10 Апреля 2021, 20:15

В эконом режиме заработали 3 очка...

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
​«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
​«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола