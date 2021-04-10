«ПСЖ» разгромил «Страсбург»

В 32-м туре Лиги 1 «ПСЖ» играл против крепкого «Страсбурга» и не оставил сопернику ни одного шанса на спасение. Килиан Мбаппе, Пабло Сарабия и Мойзе Кин забили голы до перерыва, а Леандро Паредес установил окончательный счет - 4:1.

Парижане на три очка отстают от лидирующего «Лилля».