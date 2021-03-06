Почеттино: «Надеюсь, что Мбаппе останется в «ПСЖ» на долгие годы»

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06 Марта 2021, 11:58,
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Наставник французского «ПСЖ» Маурисио Почеттино заявил, что заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с нападающим Килианом Мбаппе, которого сватают в мадридский «Реал», каталонскую «Барселону» и «Ливерпуль».
«Мбаппе - один из важнейших элементов команды. Очень надеюсь, что он останется в «ПСЖ» на долгие годы. Для команды это будет огромным плюсом», - приводит слова аргентинского специалиста Canal+.
Мбаппе защищает цвета парижского гранда с 2017-го года. Контракт между сторонами истекает по завершении сезона-2021/2022.
В текущем розыгрыше Лиги 1 нападающий провел 23 встречи, забил 18 мячей и отдал шесть ассистов.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Килиан Мбаппе, Маурисио Почеттино