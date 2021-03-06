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Почеттино: «Надеюсь, что Мбаппе останется в «ПСЖ» на долгие годы»

06 Марта 2021, 11:58,

Наставник французского «ПСЖ» Маурисио Почеттино заявил, что заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с нападающим Килианом Мбаппе, которого сватают в мадридский «Реал», каталонскую «Барселону» и «Ливерпуль».

«Мбаппе - один из важнейших элементов команды. Очень надеюсь, что он останется в «ПСЖ» на долгие годы. Для команды это будет огромным плюсом», - приводит слова аргентинского специалиста Canal+.

Мбаппе защищает цвета парижского гранда с 2017-го года. Контракт между сторонами истекает по завершении сезона-2021/2022.

В текущем розыгрыше Лиги 1 нападающий провел 23 встречи, забил 18 мячей и отдал шесть ассистов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Килиан Мбаппе, Маурисио Почеттино
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