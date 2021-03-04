«Монако» проиграл, «ПСЖ» и «Лилль» обошлись без очковых потерь

В 28-м туре Лиги 1 «Монако» провёл далеко не свой лучший матч - на выезде против «Страсбурга». Команда-открытие 2021 года создала мало моментов у ворот противника и ничего не забила. Более того, на 90-й минуте Фредерик Гильберт взял игру на себя и ударом с 20 метров принес победу «Страсбургу» (1:0). Александр Головин вышел в стартовом составе и провел на поле 72 минуты.

В других матчах тура без сенсаций. «ПСЖ» в середине первого тайма забил единственный гол «Бордо» (1:0), но не стал лидером. «Лилль» только на 90-й минуте сломил сопротивление «Марселя» - 2:0. Дубль на счету Джонатана Дэвида.