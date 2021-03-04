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«Монако» проиграл, «ПСЖ» и «Лилль» обошлись без очковых потерь

04 Марта 2021, 01:02,

В 28-м туре Лиги 1 «Монако» провёл далеко не свой лучший матч - на выезде против «Страсбурга». Команда-открытие 2021 года создала мало моментов у ворот противника и ничего не забила. Более того, на 90-й минуте Фредерик Гильберт взял игру на себя и ударом с 20 метров принес победу «Страсбургу» (1:0). Александр Головин вышел в стартовом составе и провел на поле 72 минуты.

 В других матчах тура без сенсаций. «ПСЖ» в середине первого тайма забил единственный гол «Бордо» (1:0), но не стал лидером. «Лилль» только на 90-й минуте сломил сопротивление «Марселя» - 2:0. Дубль на счету Джонатана Дэвида.

Протокол игры  
Страсбург 1:0 Монако
(1:0) Гильберт Фредерик 90'    
Кавасима Эйдзи Коне Ламин Митрович Стефан Кароль Лионель Гильберт Фредерик Джику Александр   78' (Беллегард Жан-Рикнер (   78') Льенар Димитри   19' Каси Антони Томассон Адриен   53' Диалло Хабиб   90' (Сиби Маам (   90') Ажорк Людовик   27'
Запасные: Саади Идрисс Камара Бингуру Уорис Маджид Аанеба Исмаэль Шахири Мехди Лебо Адриен Прчич Саньин
Лекомт Бенжамен Сидибе Джибриль Марипан Гильермо Бадьяшиль Бенуа Агилар Рубен   60' (Диоп Софьян (   60') Чуамени Орельен Фофана Юссуф   60' (Фабрегас Сеск (   60') Кайо Энрике   85' (Балло-Туре Фоде (   85') Фолланд Кевин   60' (Йоветич Стеван (   60') Головин Александр   73' (Дьятта Крепен (   73') Бен-Йеддер Виссам
Запасные: Дисаси Аксель Манноне Вито Матазо Элио Матсима Крислен
03 марта. Стадион "де ла Мейно".
Протокол игры  
Бордо 0:1 ПСЖ
    20' Сарабия Пабло (0:1)
Костиль Бенуа Мешер Андре Косельни Лоран Бенито Лорис Сабали Юссуф   87' (Бриан Джимми (   87') Адли Ясин   49' Сери Жан-Мишель   18'   78' (Лакукс Том (   78') Уден Реми   90' Зеркан Мехди   78' (Траоре Амаду (   78') Хван Ый-Чжо   65' (Де Превиль Николя (   65') Калу Сэмьюэл   65' (Бен Арфа Хатем (   65')
Запасные: Пуссен Гаэтан Пундже Максим Кватенг Энок Сиссоко Иссуф
Навас Кейлор Дагба Колин   78' (Керер Тило (   78') Маркиньос Маркос Кимпембе Преснел Кюрзава Левен   88' Данилу Перейра   43' Гуэйе Идрисса Сарабия Пабло   40'   87' (Диалло Абду (   87') Рафинья Алькантара Дракслер Юлиан   74' (Эррера Андер (   74') Икарди Мауро
Запасные: Рико Серхио Баккер Митчел Пембеле Тимоте Мишю Эдуар Симонс Хави Паредес Леандро
03 марта. Стадион "Матмю Атлантик" (Бордо).
Протокол игры  
Лилль 2:0 Марсель
(1:0) Дэвид Джонатан 90'    
(2:0) Дэвид Джонатан 90'    
Меньян Майк Челик Зеки Фонте Жозе Ботман Свен Мандава Рейнилду Иконе Жонатан Андре Бенжамин Саншеш Ренату   73' (Шека (   73') Веа Тимоти   75' (Араужо Луис (   75') Дэвид Джонатан Язиджи Юсуф   58' (Бамба Джонатан (   58')
Запасные: Джало Тьягу Пье Жереми Сумаре Бубакари Карнезис Орестис Лихаджи Исаак Брадарич Домагой
Манданда Стив Лирола Поль Балерди Леонардо Чалета-Цар Дуе Нагатомо Юто Нтчам Оливье   46' (Хауи Саиф-Эдин (   46') Камара Бубакар Гуйе Пап Товен Флорьян   62' (Жермен Валер (   62') Милик Аркадиуш Пайе Димитри   87' (Бенедетто Дарио (   87')
Запасные: Перрен Люка Роккья Кристофер Кюизанс Микаэль Пеле Йоанн Энрике Луис III
03 марта. Стадион "Пьер Моруа" (Лилль).
Протокол игры  
Нант 1:2 Реймс
(1:0) Саймон Мозес 14'    
    39' Конан Гислен (1:1)
    89' Абдельамид Юнис (1:2)
Лафон Альбан Коршья Себастьен Жиротто Андрей Кастеллетто Жан-Шарль Траоре Шарль Блас Людовик Чиривелла Педро Туре Абдулайе Луза Имран Коло-Муани Рандаль   81' (Бамба Кадер (   81') Саймон Мозес   81' (Эмон Рено (   81')
Запасные: Лимбомбе Антони Петрич Денис Паллуа Николя Коко Маркус Менди Батиста
Райкович Предраг Фокет Томас Фас Ваут   7' Абдельамид Юнис   81' Конан Гислен   12' Бериша Валон Кассама Морету   30'   46' (Манетси Маршал (   46') Шавалерин Ксавье   70'   83' (Сирхейс Кай (   83') Кафаро Матьё   46' (Туре Эль Билал (   46') Диа Булайе Зенели Арбер   46' (Думбия Мусса (   46')
Запасные: Диуф Йеванн Де Смет Тибо Дукуре Фоде Кутеса Дерек Марешиц Дарио
03 марта. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).
Протокол игры  
Монпелье 1:1 Лорьян
    9' Грбич Адриан (0:1)
(1:1) Мавидиди Стефи 28'    
Омлин Йонас Самбья Саломон   83' (Шотар Жорис (   83') Илтон Виторино Конгре Даниэль Ристич Михайло Молле Флоран Ферри Жордан   61'   83' (Шкулетич Петар (   83') Саванье Тежи Мавидиди Стефи Вахи Элю   61' (Мендеш Педру II (   61'   70') Лаборд Гаэтан   83' (Суке Арно (   83')
Запасные: Юн Ил-Лок Коцца Николя Долли Киган Берто Димитри Видаль Клеман
Дрейер Маттье Эрго Жером Гравильон Эндрю   87' Лапорт Жульен Чалоба Трево   63' Ле Гофф Венсан Ле Фе Энцо Лемуан Фабьен   36'   89' (Уоджа Франклин (   89') Абергель Лоран Лорьенте Арман   67' (Моффи Теремас (   67') Грбич Адриан   67' (Висса Йоан (   67')
Запасные: Мендес Убулан Амель Пьер-Ив Yoann Etienne Марво Сильвен Нарди Поль Буасгар Кентен
03 марта. Стадион "Стад де ля Моссон".
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ПСЖ, Монако, Лилль
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Комментарии (1)
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0
redwhite1959
04 Марта 2021, 01:10

Правильно говорят - всё новое - хорошо забытое старое! Тренер "Страсбура" приставил троих "персональщиков" к Фоланду, Бен Йедеру и Головину, и атакующая мощь монегасков СРАЗУ упала до НУЛЯ. Если и остальные соперники "Монако" возьмут на вооружение такую тактику, то Ковачу придётся поломать голову над тем, как изобрести что-то новое в атакующих действиях своей команды. Головин был незаметен на поле, находясь в "клещах" персональной опеки. Его стандарты тоже не несли никакой опасности для хозяев. В общем - сегодня "Царь" был не настоящий!((

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