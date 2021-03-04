«Монако» проиграл, «ПСЖ» и «Лилль» обошлись без очковых потерь

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04 Марта 2021, 01:02,
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В 28-м туре Лиги 1 «Монако» провёл далеко не свой лучший матч - на выезде против «Страсбурга». Команда-открытие 2021 года создала мало моментов у ворот противника и ничего не забила. Более того, на 90-й минуте Фредерик Гильберт взял игру на себя и ударом с 20 метров принес победу «Страсбургу» (1:0). Александр Головин вышел в стартовом составе и провел на поле 72 минуты.
В других матчах тура без сенсаций. «ПСЖ» в середине первого тайма забил единственный гол «Бордо» (1:0), но не стал лидером. «Лилль» только на 90-й минуте сломил сопротивление «Марселя» - 2:0. Дубль на счету Джонатана Дэвида.
Протокол игры
|(1:0) Гильберт Фредерик 90'
Кавасима Эйдзи • Коне Ламин • Митрович Стефан • Кароль Лионель • Гильберт Фредерик • Джику Александр 78' ( Беллегард Жан-Рикнер ( 78') • Льенар Димитри • 19'Каси Антони • Томассон Адриен • 53'Диалло Хабиб 90' ( Сиби Маам ( 90') • Ажорк Людовик 27'
Запасные: Саади Идрисс • Камара Бингуру • Уорис Маджид • Аанеба Исмаэль • Шахири Мехди • Лебо Адриен • Прчич Саньин
Лекомт Бенжамен • Сидибе Джибриль • Марипан Гильермо • Бадьяшиль Бенуа • Агилар Рубен 60' ( Диоп Софьян ( 60') • Чуамени Орельен • Фофана Юссуф 60' ( Фабрегас Сеск ( 60') • Кайо Энрике 85' ( Балло-Туре Фоде ( 85') • Фолланд Кевин 60' ( Йоветич Стеван ( 60') • Головин Александр 73' ( Дьятта Крепен ( 73') • Бен-Йеддер Виссам
Запасные: Дисаси Аксель • Манноне Вито • Матазо Элио • Матсима Крислен
03 марта. Стадион "де ла Мейно".
Протокол игры
|20' Сарабия Пабло (0:1)
Костиль Бенуа • Мешер Андре • Косельни Лоран • Бенито Лорис • Сабали Юссуф 87' ( Бриан Джимми ( 87') • Адли Ясин • 49'Сери Жан-Мишель 18' 78' ( Лакукс Том ( 78') • Уден Реми • 90'Зеркан Мехди 78' ( Траоре Амаду ( 78') • Хван Ый-Чжо 65' ( Де Превиль Николя ( 65') • Калу Сэмьюэл 65' ( Бен Арфа Хатем ( 65')
Запасные: Пуссен Гаэтан • Пундже Максим • Кватенг Энок • Сиссоко Иссуф
Навас Кейлор • Дагба Колин 78' ( Керер Тило ( 78') • Маркиньос Маркос • Кимпембе Преснел • Кюрзава Левен • 88'Данилу Перейра • 43'Гуэйе Идрисса • Сарабия Пабло 40' 87' ( Диалло Абду ( 87') • Рафинья Алькантара • Дракслер Юлиан 74' ( Эррера Андер ( 74') • Икарди Мауро
Запасные: Рико Серхио • Баккер Митчел • Пембеле Тимоте • Мишю Эдуар • Симонс Хави • Паредес Леандро
03 марта. Стадион "Матмю Атлантик" (Бордо).
Протокол игры
|(1:0) Дэвид Джонатан 90'
|(2:0) Дэвид Джонатан 90'
Меньян Майк • Челик Зеки • Фонте Жозе • Ботман Свен • Мандава Рейнилду • Иконе Жонатан • Андре Бенжамин • Саншеш Ренату 73' ( Шека ( 73') • Веа Тимоти 75' ( Араужо Луис ( 75') • Дэвид Джонатан • Язиджи Юсуф 58' ( Бамба Джонатан ( 58')
Запасные: Джало Тьягу • Пье Жереми • Сумаре Бубакари • Карнезис Орестис • Лихаджи Исаак • Брадарич Домагой
Манданда Стив • Лирола Поль • Балерди Леонардо • Чалета-Цар Дуе • Нагатомо Юто • Нтчам Оливье 46' ( Хауи Саиф-Эдин ( 46') • Камара Бубакар • Гуйе Пап • Товен Флорьян 62' ( Жермен Валер ( 62') • Милик Аркадиуш • Пайе Димитри 87' ( Бенедетто Дарио ( 87')
Запасные: Перрен Люка • Роккья Кристофер • Кюизанс Микаэль • Пеле Йоанн • Энрике Луис III
03 марта. Стадион "Пьер Моруа" (Лилль).
Протокол игры
|(1:0) Саймон Мозес 14'
|39' Конан Гислен (1:1)
|89' Абдельамид Юнис (1:2)
Лафон Альбан • Коршья Себастьен • Жиротто Андрей • Кастеллетто Жан-Шарль • Траоре Шарль • Блас Людовик • Чиривелла Педро • Туре Абдулайе • Луза Имран • Коло-Муани Рандаль 81' ( Бамба Кадер ( 81') • Саймон Мозес 81' ( Эмон Рено ( 81')
Запасные: Лимбомбе Антони • Петрич Денис • Паллуа Николя • Коко Маркус • Менди Батиста
Райкович Предраг • Фокет Томас • Фас Ваут • 7'Абдельамид Юнис • 81'Конан Гислен • 12'Бериша Валон • Кассама Морету 30' 46' ( Манетси Маршал ( 46') • Шавалерин Ксавье 70' 83' ( Сирхейс Кай ( 83') • Кафаро Матьё 46' ( Туре Эль Билал ( 46') • Диа Булайе • Зенели Арбер 46' ( Думбия Мусса ( 46')
Запасные: Диуф Йеванн • Де Смет Тибо • Дукуре Фоде • Кутеса Дерек • Марешиц Дарио
03 марта. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).
Протокол игры
|9' Грбич Адриан (0:1)
|(1:1) Мавидиди Стефи 28'
Омлин Йонас • Самбья Саломон 83' ( Шотар Жорис ( 83') • Илтон Виторино • Конгре Даниэль • Ристич Михайло • Молле Флоран • Ферри Жордан 61' 83' ( Шкулетич Петар ( 83') • Саванье Тежи • Мавидиди Стефи • Вахи Элю 61' ( Мендеш Педру II ( 61' ) • 70'Лаборд Гаэтан 83' ( Суке Арно ( 83')
Запасные: Юн Ил-Лок • Коцца Николя • Долли Киган • Берто Димитри • Видаль Клеман
Дрейер Маттье • Эрго Жером • Гравильон Эндрю • 87'Лапорт Жульен • Чалоба Трево • 63'Ле Гофф Венсан • Ле Фе Энцо • Лемуан Фабьен 36' 89' ( Уоджа Франклин ( 89') • Абергель Лоран • Лорьенте Арман 67' ( Моффи Теремас ( 67') • Грбич Адриан 67' ( Висса Йоан ( 67')
Запасные: Мендес Убулан • Амель Пьер-Ив • Yoann Etienne • Марво Сильвен • Нарди Поль • Буасгар Кентен
03 марта. Стадион "Стад де ля Моссон".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: ПСЖ, Монако, Лилль
Правильно говорят - всё новое - хорошо забытое старое! Тренер "Страсбура" приставил троих "персональщиков" к Фоланду, Бен Йедеру и Головину, и атакующая мощь монегасков СРАЗУ упала до НУЛЯ. Если и остальные соперники "Монако" возьмут на вооружение такую тактику, то Ковачу придётся поломать голову над тем, как изобрести что-то новое в атакующих действиях своей команды. Головин был незаметен на поле, находясь в "клещах" персональной опеки. Его стандарты тоже не несли никакой опасности для хозяев. В общем - сегодня "Царь" был не настоящий!((