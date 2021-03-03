Ди Мария залечил травму и готов вернуться на поле

Аргентинский вингер Анхель ди Мария, выступающий за столичный «ПСЖ», близок к возвращению в строй. Об этом рапортует Le Parisien.

Источник информирует, что 33-летний аргентинский полузащитник сможет принять участие в гостевом поединке 28-го тура французской Лиги 1 против «Бордо». Встреча состоится в среду, третьего марта, начало - 23:00 по московскому времени.

Анхель не появлялся на поле с начала февраля из-за повреждения бедра.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции аргентинский вингер провел 19 поединков, записав на свой счет три забитых мяча и восемь результативных передач.