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Ди Мария залечил травму и готов вернуться на поле

03 Марта 2021, 09:28,

Аргентинский вингер Анхель ди Мария, выступающий за столичный «ПСЖ», близок к возвращению в строй. Об этом рапортует Le Parisien.

Источник информирует, что 33-летний аргентинский полузащитник сможет принять участие в гостевом поединке 28-го тура французской Лиги 1 против «Бордо». Встреча состоится в среду, третьего марта, начало - 23:00 по московскому времени.

Анхель не появлялся на поле с начала февраля из-за повреждения бедра.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции аргентинский вингер провел 19 поединков, записав на свой счет три забитых мяча и восемь результативных передач.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Анхель Ди Мария
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