Почеттино: «Если мы победим в оставшихся одиннадцати матчах, то станем чемпионами»

Главный тренер французского «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о шансах парижского клуба на чемпионство.

«Мы должны думать только о своих выступлениях. Осталось сыграть одиннадцать матчей до конца чемпионата, мы сосредоточены на этом, а особенно на игре с «Бордо». Если мы одержим победы в оставшихся турах, то станем чемпионами», - цитирует Почеттино пресс-служба французского клуба.

После двадцати семи туров парижане занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Франции, отставание от лидирующего «Лилля» составляет два зачетных балла.

Завтра, третьего марта, «ПСЖ» сыграет в гостях против «Бордо».