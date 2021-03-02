Алаба провёл переговоры с «ПСЖ»

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02 Марта 2021, 08:49,
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Австрийский защитник Давид Алаба, у которого истекает срок действия трудового договора с мюнхенской «Баварией», может переехать в чемпионат Франции, где интерес к нему проявляет «ПСЖ».
Согласно данным TZ, руководство французского гранда провело предварительные переговоры с 28-летним исполнителем. Ранее СМИ сообщали, что в трансфере Алабы заинтересованы мадридский «Реал» и каталонская «Барселона».
В составе «Баварии» защитник выступает с 2009-го года. В нынешнем сезоне чемпионата Германии Давид провел 22 встречи, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ПСЖ, Давид Алаба, Трансферы футбола - лето 2021
Топовый трансфер будет. Про Тьяго Силву все быстро забудут! Да и защита в ПСЖ, наверное, единственная позиция, требующая усиления.