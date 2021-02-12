​Почеттино прокомментировал информацию о пункте в контракте, позволяющем ему уйти в «Реал»

Наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино дал комментарий по поводу появившейся информации о том, что в его контракте есть пункт, позволяющий ему уйти в «Реал», если поступит соответствующее предложение.

«В моём контракте нет пункта о возможном переходе в «Реал». Я счастлив в «ПСЖ» и надеюсь провести здесь много лет», - рассказал Почеттино El Transistor.

Напомним, Маурисио Почеттино возглавил «ПСЖ» в начале января и уже успел выиграть первый трофей в своей тренерской карьере – Суперкубок Франции. Контракт аргентинца рассчитан до конца июня 2022 года и имеет опцию продления на один сезон.