​Тренер «Кана» заявил, что не будет «плакать, как Неймар» - отец бразильца отреагировал

В среду вечером «Кан» минимально проиграл «ПСЖ» и вылетел из Кубка Франции. В той игре травму получил Неймар. Как сообщили в пресс-службе парижан, бразилец пропустит месяц.

После поражения наставник «Кана» Паскаль Дюпра сказал следующее: «Не буду плакать, оставлю это Неймару». Отец звёздного бразильца отреагировал на слова тренера.

«Мой ребёнок действительно должен плакать, но не из-за того, о чём вы думаете. Он должен плакать, потому что есть такие тренеры, как вы, потому есть судьи такого уровня, потому что есть закрывающие на всё глаза лиги, потому что есть предвзятые журналисты, потому что в спорте есть трусы…

Да, он должен плакать. Но он - футбольный волшебник - будет плакать одну ночь, а затем снова встанет, чтобы побеждать», - написал отец игрока в Instagram.