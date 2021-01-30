​Верратти и Диалло заразились коронавирусом

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30 Января 2021, 00:28,
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«ПСЖ» потерял сразу двух футболистов основной обоймы. Пресс-служба французского клуба сообщила о том, что положительные тесты на коронавирусную инфекцию сдали защитник Абду Диалло и полузащитник Марко Верратти. В соответствии с протоколом игроки отправились на изоляцию.
Ближайший матч чемпионата Франции «ПСЖ» проведёт в воскресенье, тридцать первого января. Команда Маурисио Почеттино сыграет на везде против «Лорьяна», располагающегося на предпоследней строчке в таблице Лиги 1.
На сегодняшний день «ПСЖ» возглавляет таблицу чемпионата Франции вместе с «Лиллем» - у команд по сорок пять набранных очков.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ПСЖ, Марко Верратти, Абду Диалло