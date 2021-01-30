Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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​Верратти и Диалло заразились коронавирусом

30 Января 2021, 00:28,

Global Look Press

«ПСЖ» потерял сразу двух футболистов основной обоймы. Пресс-служба французского клуба сообщила о том, что положительные тесты на коронавирусную инфекцию сдали защитник Абду Диалло и полузащитник Марко Верратти. В соответствии с протоколом игроки отправились на изоляцию.

Ближайший матч чемпионата Франции «ПСЖ» проведёт в воскресенье, тридцать первого января. Команда Маурисио Почеттино сыграет на везде против «Лорьяна», располагающегося на предпоследней строчке в таблице Лиги 1.

На сегодняшний день «ПСЖ» возглавляет таблицу чемпионата Франции вместе с «Лиллем» - у команд по сорок пять набранных очков.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Марко Верратти, Абду Диалло
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