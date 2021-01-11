Камавинга отреагировал на интерес со стороны европейских топ-клубов

18-летний французский хавбек Эдуардо Камавинга, правами на которого владеет «Ренн», высказался об интересе со стороны европейских топ-клубов.

«Мне нравится, что я нахожусь в сфере интересов топ-клубов. Однако пока сохраняю спокойствие. В данный момент я защищаю цвета «Ренна». Будем ждать окончания сезона, после чего обговорим с руководством все варианты», - приводит слова полузащитника портал Goal.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Реала» и «Ювентуса».

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 Камавинга провел 17 поединков, записав на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.