Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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Камавинга отреагировал на интерес со стороны европейских топ-клубов

11 Января 2021, 11:25,

Евро-Футбол.Ру

18-летний французский хавбек Эдуардо Камавинга, правами на которого владеет «Ренн», высказался об интересе со стороны европейских топ-клубов.

«Мне нравится, что я нахожусь в сфере интересов топ-клубов. Однако пока сохраняю спокойствие. В данный момент я защищаю цвета «Ренна». Будем ждать окончания сезона, после чего обговорим с руководством все варианты», - приводит слова полузащитника портал Goal.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Реала» и «Ювентуса».

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 Камавинга провел 17 поединков, записав на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ренн, Эдуардо Камавинга
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