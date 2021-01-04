«ПСЖ» сообщил о заражении футболиста коронавирусом

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04 Января 2021, 10:13,
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Пресс-служба «ПСЖ» сообщила о выявлении случая заболевания коронавирусной инфекцией в команде. Клуб не стал раскрывать имя инфицированного игрока, однако, по информации издания Le Parisien, речь идет о полузащитнике Рафинье Алькантаре.
Бразилец является единственным нетравмированным футболистом, не присутствовавшим на первой тренировке команды под руководством Маурисио Почеттино.
27-летний хавбек провел 11 матчей и сделал три результативные передачи в текущем сезоне чемпионата Франции.
После 17 туров Лиги 1 парижский гранд, набрав 35 баллов, занимает третью позицию в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Лиона» составляет одно очко.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ПСЖ, Рафинья Алькантара