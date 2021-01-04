Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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«ПСЖ» сообщил о заражении футболиста коронавирусом

04 Января 2021, 10:13,

Global Look Press

Пресс-служба «ПСЖ» сообщила о выявлении случая заболевания коронавирусной инфекцией в команде. Клуб не стал раскрывать имя инфицированного игрока, однако, по информации издания Le Parisien, речь идет о полузащитнике Рафинье Алькантаре.

Бразилец является единственным нетравмированным футболистом, не присутствовавшим на первой тренировке команды под руководством Маурисио Почеттино.

27-летний хавбек провел 11 матчей и сделал три результативные передачи в текущем сезоне чемпионата Франции.

После 17 туров Лиги 1 парижский гранд, набрав 35 баллов, занимает третью позицию в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Лиона» составляет одно очко.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Рафинья Алькантара
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