«ПСЖ» сообщил о заражении футболиста коронавирусом

Пресс-служба «ПСЖ» сообщила о выявлении случая заболевания коронавирусной инфекцией в команде. Клуб не стал раскрывать имя инфицированного игрока, однако, по информации издания Le Parisien, речь идет о полузащитнике Рафинье Алькантаре.

Бразилец является единственным нетравмированным футболистом, не присутствовавшим на первой тренировке команды под руководством Маурисио Почеттино.

27-летний хавбек провел 11 матчей и сделал три результативные передачи в текущем сезоне чемпионата Франции.

После 17 туров Лиги 1 парижский гранд, набрав 35 баллов, занимает третью позицию в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Лиона» составляет одно очко.