​Доменек договорился с «Нантом»

Известный французский тренер Раймон Доменек возглавит «Нант». Как сообщает L’Equipe, 68-летний специалист уже договорился с президентом «канареек».

Раймон Доменек известен главным образом по работе со сборной Франции в период с 2004 по 2010 год. В 2006 году под руководством Доменека «трёхцветные» добрались до финала чемпионата мира, где по пенальти проиграли Италии. Также в своё время Раймон возглавлял «Лион».

«Нант» не лучшим образом проводит текущий сезон. В семнадцати матчах команда набрала пятнадцать зачётных баллов и занимает шестнадцатое место в турнирной таблице Лиги 1.