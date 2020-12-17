«Монако» и «Марсель» проиграли, «Лион» упустил победу, «ПСЖ» набрал три очка

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17 Декабря 2020, 00:59,
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В чемпионате Франции подошли к концу матчи 15-го тура. «Монако» провалил домашнюю игру с «Лансом» и еще до перерыва пропустил три безответных гола, к тому же полтора тайма проводил в меньшинстве - 0:3. Александр Головин все никак не попадает в заявку. «ПСЖ» без приключений разделался с «Лорьяном», забив два мяча в начале второго тайма, - 2:0.
«Лион» в большинстве упустил победу на 90-й минуте над «Брестом» (2:2), а «Ренн» прервал череду побед «Марселя» (2:1).
Протокол игры
|1' Силла Иссиага (0:1)
|33' Банса Саймон (0:2)
|39' Какута Гаэль (0:3)
Манноне Вито • Агилар Рубен • 90'Дисаси Аксель • 23'Марипан Гильермо • Балло-Туре Фоде • Диоп Софьян 28' ( Бадиашиле Бенуа ( 28') • Чуамени Орельен • Фофана Юссуф • Желсон Мартиньш 60' ( Пеллегри Пьетро ( 60' • 77'Геббельс Виллем 89') • Фолланд Кевин 46' ( Сидибе Джибриль ( 46') • Бен-Йеддер Виссам 46' ( Матазо Элио ( 46')
Запасные: Йоветич Стеван • Маецки Радослав • Мийо Энцо • Кайо Энрике
Лека Жан-Луи • Гради Жонатан 9' 71' ( Фортес Стивен ( 71') • Медина Факундо • Айдара Массадио • Мишлен Клеман • Фофана Секо 72' ( Каюзак Янник ( 72') • Дукуре Шейк 12' 79' ( Жан Корентин ( 79') • Силла Иссиага 72' ( Боура Исмаэль ( 72') • Какута Гаэль 57' ( Маурисио Тони ( 57' ) • 80'Ганаго Игнатиус • Банса Саймон 30'
Запасные: Мюинга Арно • Клаусс Джонатан • Фариньес Вилькер • Сотока Флорьян
16 декабря. Стадион "Луи II".
Протокол игры
|(1:0) Мбаппе Килиан 51'
|(2:0) Кин Мойзе 61'
Рико Серхио • Керер Тило • Данилу Перейра 11' ( Пембеле Тимоте ( 11') • Кюрзава Левен • Флоренци Алессандро • Эррера Андер • Гуэйе Идрисса 76' ( Дракслер Юлиан ( 76') • Рафинья Алькантара 71' ( Фадига Бандиугу ( 71' ) • 87'Баккер Митчел 71' ( Верратти Марко ( 71') • Кин Мойзе 58' 71' ( Ди Мария Анхель ( 71') • Мбаппе Килиан 34'
Запасные: Руис-Атиль Кайс • Кимпембе Преснел • Паредес Леандро • Летелье Александр
Нарди Поль • Гравильон Эндрю • 49'Фонтен Тома • Морель Жереми • Эрго Жером • Ле Фе Энцо • Монкондю Томас 78' ( Марво Сильвен ( 78') • Абергель Лоран 46' ( Чалоба Трево ( 46') • Ле Гофф Венсан • Моффи Теремас 66' ( Грбич Адриан ( 66') • Висса Йоан 66' ( Лорьенте Арман ( 66')
Запасные: Дрейер Маттье • Амель Пьер-Ив • Лемуан Фабьен • Диарра Стефан
16 декабря. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).
Протокол игры
|39' Лопеш Антони (0:1)
|(1:1) Депай Мемфис 69'
|(2:1) Корне Максвелл 81'
|90' Февр Ромен (2:2)
Лопеш Антони • 90'Дюбуа Лео • Фильо Марсело • Денайер Джейсон • Де Шильо Маттиа 15' 55' ( Пакета Лукас ( 55' ) • 90'Какере Максанс 55' ( Корне Максвелл ( 55') • Бруно Моура 84' ( Диоманде Синали ( 84') • Ауа Уссем • Кадевере Тино • Дембеле Мусса II 78' ( Шерки Райан ( 78') • Экамби Карл Токо 55' ( Депай Мемфис ( 55')
Запасные: Бар Мельвен • Поллерсбек Юлиан • Бенламри Джамеледдин • Лукас Жан
Ларсонне Готье • Эрей Кристоф • Шардонне Брендан • Дюверн Жан-Кевин • Бааль Людовик 84' ( Мунье Стив ( 84') • Онора Франк 65' ( Кардона Ирвин ( 65') • Батоккьо Кристиан • Ласне Пол • 74'Филиппото Ромен 65' ( Февр Ромен ( 65') • Мбок Хианга • Шарбонье Гаэтан 84' ( Перро Ромен ( 84')
Запасные: Сибуа Себастьен • Брассье Лилиан • Тавареш Эриберту • Маньетти Уго • Фоссурье Жюльен
16 декабря. Стадион "Гроупама Арена".
Протокол игры
|24' Гуйе Пап (0:1)
|(1:1) Траоре Амари 63'
|(2:1) Эну Адриен 83'
Сален Ромен • Траоре Амари • Да Сильва Дамьен • Агер Наиф • Мауасса Фет 62' ( Трюффер Адриен ( 62') • Камавинга Эдуардо 73' ( Рюттер Жоржиньо ( 73') • Н'Зонзи Стивен • Гренье Клеман 62' ( Эну Адриен ( 62' ) • 72'Докю Жереми • Ньянг М'Байе 90' ( Силики Джеймс ( 90') • Терье Мартен 73' ( Буриго Бенжамен ( 73')
Запасные: Ньямси Жерзино • Ассиньон Лоренс • Гбоо Янн • Бонет Пепе
Манданда Стив • Сакаи Хироки • Альваро Гонсалес II • Балерди Леонардо • 42'Амави Жордан 20' ( Нагатомо Юто ( 20') • Ронжье Валентин • Камара Бубакар 86' ( Аке Марли ( 86') • Гуйе Пап 11' • 36'Пайе Димитри 71' ( Кюизанс Микаэль ( 71' ) • 80'Товен Флорьян 71' ( Стротман Кевин ( 71') • Бенедетто Дарио 46' ( Жермен Валер ( 46')
Запасные: Радоньич Неманья • Пеле Йоанн • Энрике Луис III • Хауи Саиф-Эдин
16 декабря. Стадион "Роазон Парк".
Протокол игры
|Бордо
|1:2
|Сент-Этьен
|15' Норден Арно (0:1)
|(1:1) Хван Ый-Чжо 24'
|75' Неу Иван (1:2)
Костил Бенуа • Сабали Юссуф • 54'Байсс Пол • Кастро Пабло • Кватенг Энок 8' 61' ( Пундже Максим ( 61') • Адли Ясин • Отавио II 30' 81' ( Удин Реми ( 81') • Башич Тома 61' ( Бриан Джимми ( 61') • Хван Ый-Чжо 61' ( Зеркан Мехди ( 61') • Бен Арфа Хатем • Майя Джош 61' ( Де Превиль Николя ( 61')
Запасные: Пуссен Гаэтан • Баква Дилан • Мара Секу • Йованович Вукашин
Мулен Жесси • Дебюши Матьё • Мукуди Ароль • Колодзейчак Тимоти 90' ( Соу Сайду ( 90') • Трауко Мигель • Камара Махди • Неу Иван • Норден Арно 73' ( Гурна-Дуат Лукас ( 73') • Будебуз Ряд 36' 65' ( Амума Ромен ( 65') • Аушиш Адиль 73' ( Юссуф Зейду ( 73') • Буанга Денис 65' ( Хазри Вахби ( 65' ) 77'
Запасные: Ривера Максанс • Крассо Жан-Филипп • Сиссоко Альфа • Баич Стефан
16 декабря. Стадион "Матмю Атлантик" (Бордо).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: ПСЖ, Монако, Лион, Марсель