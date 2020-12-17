«Монако» и «Марсель» проиграли, «Лион» упустил победу, «ПСЖ» набрал три очка

В чемпионате Франции подошли к концу матчи 15-го тура. «Монако» провалил домашнюю игру с «Лансом» и еще до перерыва пропустил три безответных гола, к тому же полтора тайма проводил в меньшинстве - 0:3. Александр Головин все никак не попадает в заявку. «ПСЖ» без приключений разделался с «Лорьяном», забив два мяча в начале второго тайма, - 2:0.

«Лион» в большинстве упустил победу на 90-й минуте над «Брестом» (2:2), а «Ренн» прервал череду побед «Марселя» (2:1).