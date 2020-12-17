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«Монако» и «Марсель» проиграли, «Лион» упустил победу, «ПСЖ» набрал три очка

17 Декабря 2020, 00:59,

Global Look Press

В чемпионате Франции подошли к концу матчи 15-го тура. «Монако» провалил домашнюю игру с «Лансом» и еще до перерыва пропустил три безответных гола, к тому же полтора тайма проводил в меньшинстве - 0:3. Александр Головин все никак не попадает в заявку. «ПСЖ» без приключений разделался с «Лорьяном», забив два мяча в начале второго тайма,  - 2:0.

«Лион» в большинстве упустил победу на 90-й минуте над «Брестом» (2:2), а «Ренн» прервал череду побед «Марселя» (2:1).

Протокол игры  
Монако 0:3 Ланс
    1' Силла Иссиага (0:1)
    33' Банса Саймон (0:2)
    39' Какута Гаэль (0:3)
Манноне Вито Агилар Рубен   90' Дисаси Аксель   23' Марипан Гильермо Балло-Туре Фоде Диоп Софьян   28' (Бадиашиле Бенуа (   28') Чуамени Орельен Фофана Юссуф Желсон Мартиньш   60' (Пеллегри Пьетро (   60'   77' Геббельс Виллем   89') Фолланд Кевин   46' (Сидибе Джибриль (   46') Бен-Йеддер Виссам   46' (Матазо Элио (   46')
Запасные: Йоветич Стеван Маецки Радослав Мийо Энцо Кайо Энрике
Лека Жан-Луи Гради Жонатан   9'   71' (Фортес Стивен (   71') Медина Факундо Айдара Массадио Мишлен Клеман Фофана Секо   72' (Каюзак Янник (   72') Дукуре Шейк   12'   79' (Жан Корентин (   79') Силла Иссиага   72' (Боура Исмаэль (   72') Какута Гаэль   57' (Маурисио Тони (   57'   80') Ганаго Игнатиус Банса Саймон   30'
Запасные: Мюинга Арно Клаусс Джонатан Фариньес Вилькер Сотока Флорьян
16 декабря. Стадион "Луи II".
Протокол игры  
ПСЖ 2:0 Лорьян
(1:0) Мбаппе Килиан 51'    
(2:0) Кин Мойзе 61'    
Рико Серхио Керер Тило Данилу Перейра   11' (Пембеле Тимоте (   11') Кюрзава Левен Флоренци Алессандро Эррера Андер Гуэйе Идрисса   76' (Дракслер Юлиан (   76') Рафинья Алькантара   71' (Фадига Бандиугу (   71'   87') Баккер Митчел   71' (Верратти Марко (   71') Кин Мойзе   58'   71' (Ди Мария Анхель (   71') Мбаппе Килиан   34'
Запасные: Руис-Атиль Кайс Кимпембе Преснел Паредес Леандро Летелье Александр
Нарди Поль Гравильон Эндрю   49' Фонтен Тома Морель Жереми Эрго Жером Ле Фе Энцо Монкондю Томас   78' (Марво Сильвен (   78') Абергель Лоран   46' (Чалоба Трево (   46') Ле Гофф Венсан Моффи Теремас   66' (Грбич Адриан (   66') Висса Йоан   66' (Лорьенте Арман (   66')
Запасные: Дрейер Маттье Амель Пьер-Ив Лемуан Фабьен Диарра Стефан
16 декабря. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).
Протокол игры  
Лион 2:2 Брест
    39' Лопеш Антони (0:1)
(1:1) Депай Мемфис 69'    
(2:1) Корне Максвелл 81'    
    90' Февр Ромен (2:2)
Лопеш Антони   90' Дюбуа Лео Фильо Марсело Денайер Джейсон Де Шильо Маттиа   15'   55' (Пакета Лукас (   55'   90') Какере Максанс   55' (Корне Максвелл (   55') Бруно Моура   84' (Диоманде Синали (   84') Ауа Уссем Кадевере Тино Дембеле Мусса II   78' (Шерки Райан (   78') Экамби Карл Токо   55' (Депай Мемфис (   55')
Запасные: Бар Мельвен Поллерсбек Юлиан Бенламри Джамеледдин Лукас Жан
Ларсонне Готье Эрей Кристоф Шардонне Брендан Дюверн Жан-Кевин Бааль Людовик   84' (Мунье Стив (   84') Онора Франк   65' (Кардона Ирвин (   65') Батоккьо Кристиан Ласне Пол   74' Филиппото Ромен   65' (Февр Ромен (   65') Мбок Хианга Шарбонье Гаэтан   84' (Перро Ромен (   84')
Запасные: Сибуа Себастьен Брассье Лилиан Тавареш Эриберту Маньетти Уго Фоссурье Жюльен
16 декабря. Стадион "Гроупама Арена".
Протокол игры  
Ренн 2:1 Марсель
    24' Гуйе Пап (0:1)
(1:1) Траоре Амари 63'    
(2:1) Эну Адриен 83'    
Сален Ромен Траоре Амари Да Сильва Дамьен Агер Наиф Мауасса Фет   62' (Трюффер Адриен (   62') Камавинга Эдуардо   73' (Рюттер Жоржиньо (   73') Н'Зонзи Стивен Гренье Клеман   62' (Эну Адриен (   62'   72') Докю Жереми Ньянг М'Байе   90' (Силики Джеймс (   90') Терье Мартен   73' (Буриго Бенжамен (   73')
Запасные: Ньямси Жерзино Ассиньон Лоренс Гбоо Янн Бонет Пепе
Манданда Стив Сакаи Хироки Альваро Гонсалес II Балерди Леонардо   42' Амави Жордан   20' (Нагатомо Юто (   20') Ронжье Валентин Камара Бубакар   86' (Аке Марли (   86') Гуйе Пап   11'   36' Пайе Димитри   71' (Кюизанс Микаэль (   71'   80') Товен Флорьян   71' (Стротман Кевин (   71') Бенедетто Дарио   46' (Жермен Валер (   46')
Запасные: Радоньич Неманья Пеле Йоанн Энрике Луис III Хауи Саиф-Эдин
16 декабря. Стадион "Роазон Парк".
Протокол игры  
Бордо 1:2 Сент-Этьен
    15' Норден Арно (0:1)
(1:1) Хван Ый-Чжо 24'    
    75' Неу Иван (1:2)
Костил Бенуа Сабали Юссуф   54' Байсс Пол Кастро Пабло Кватенг Энок   8'   61' (Пундже Максим (   61') Адли Ясин Отавио II   30'   81' (Удин Реми (   81') Башич Тома   61' (Бриан Джимми (   61') Хван Ый-Чжо   61' (Зеркан Мехди (   61') Бен Арфа Хатем Майя Джош   61' (Де Превиль Николя (   61')
Запасные: Пуссен Гаэтан Баква Дилан Мара Секу Йованович Вукашин
Мулен Жесси Дебюши Матьё Мукуди Ароль Колодзейчак Тимоти   90' (Соу Сайду (   90') Трауко Мигель Камара Махди Неу Иван Норден Арно   73' (Гурна-Дуат Лукас (   73') Будебуз Ряд   36'   65' (Амума Ромен (   65') Аушиш Адиль   73' (Юссуф Зейду (   73') Буанга Денис   65' (Хазри Вахби (   65'   77')
Запасные: Ривера Максанс Крассо Жан-Филипп Сиссоко Альфа Баич Стефан
16 декабря. Стадион "Матмю Атлантик" (Бордо).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ПСЖ, Монако, Лион, Марсель
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