Мбаппе, Неймар и Верратти не сыграют с «Монпелье»

|
05 Декабря 2020, 10:12,
|
|
Несколько ведущих футболистов «ПСЖ» пропустят ближайший матч против «Монпелье» в рамках 13-го тура чемпионата Франции, об этом рапортует издание Le Parisien.
Наставник команды Томас Тухель решил предоставить дополнительный отдых нападающим Килиану Мбаппе и Неймару, а также хавбеку Марко Верратти перед важнейшим поединком Лиги чемпионов с «Истанбул Башакшехиром».
Встреча между «Монпелье» и «ПСЖ» состоится в субботу, пятого декабря, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.
Парижский гранд с 25 набранными очками лидирует в турнирной таблице Лиги 1, а «Монпелье» (23) располагается на шестой строчке.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ПСЖ, Неймар, Килиан Мбаппе, Марко Верратти