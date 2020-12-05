Мбаппе, Неймар и Верратти не сыграют с «Монпелье»

Несколько ведущих футболистов «ПСЖ» пропустят ближайший матч против «Монпелье» в рамках 13-го тура чемпионата Франции, об этом рапортует издание Le Parisien.

Наставник команды Томас Тухель решил предоставить дополнительный отдых нападающим Килиану Мбаппе и Неймару, а также хавбеку Марко Верратти перед важнейшим поединком Лиги чемпионов с «Истанбул Башакшехиром».

Встреча между «Монпелье» и «ПСЖ» состоится в субботу, пятого декабря, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Парижский гранд с 25 набранными очками лидирует в турнирной таблице Лиги 1, а «Монпелье» (23) располагается на шестой строчке.