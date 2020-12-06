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Мбаппе прокомментировал сотый гол за «ПСЖ»

06 Декабря 2020, 15:08,

Global Look Press

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в субботу вечером расписался в воротах «Монпелье» в матче очередного тура чемпионата Франции. Этот гол стал для талантливого форварда сотым в футболке парижского гранда.

«100 голов – это легендарная отметка. Возможно, я слишком много думал об этом в последних двух-трёх матчах, поэтому и не забивал. Но я старался быть сосредоточенным на команде, чтобы как можно лучше помогать своим партнёрам. Они отблагодарили меня за это и создали для меня гол. Я очень счастлив», - сказал Мбаппе клубному телевидению.

Килиан Мбаппе выступает за «ПСЖ» с лета 2017 года.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Килиан Мбаппе
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