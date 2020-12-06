«ПСЖ» в концовке вырвал победу над «Монпелье»

В 13-м туре Лиги 1 «ПСЖ» гостил у конкурентов из «Монпелье». У парижан не было очень уж большого перевеса, и до 77-й минуты на табло горели единицы. Тем не менее, в концовке столичная команда показала класс и победила благодаря голам Мойзе Кина и Килиана Мбаппе. Победа со счетом 3:1 позволила «ПСЖ» оторваться от второго места на 4 очка.