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«ПСЖ» в концовке вырвал победу над «Монпелье»

06 Декабря 2020, 00:57,

Global Look Press

В 13-м туре Лиги 1 «ПСЖ» гостил у конкурентов из «Монпелье». У парижан не было очень уж большого перевеса, и до 77-й минуты на табло горели единицы. Тем не менее, в концовке столичная команда показала класс и победила благодаря голам Мойзе Кина и Килиана Мбаппе. Победа со счетом 3:1 позволила «ПСЖ» оторваться от второго места на 4 очка.

Протокол игры  
Монпелье 1:3 ПСЖ
    33' Дагба Колин (0:1)
(1:1) Мавидиди Стефи 42'    
    77' Кин Мойзе (1:2)
    90' Мбаппе Килиан (1:3)
Омлин Йонас Самбья Саломон Мендеш Педру II Конгре Даниэль Ристич Михайло Саванье Тежи   71' Ферри Жордан Молле Флоран   74' (Ойонго Амбруаз (   74') Лаборд Гаэтан Мавидиди Стефи   74' (Шкулетич Петар (   74') Юн Ил-Лок   63' (Долли Киган (   63')
Запасные: Коцца Николя Суке Арно Илтон Виторино Ле Таллек Дамьен Берто Димитри
Навас Кейлор Дагба Колин   42'   64' (Керер Тило (   64') Пембеле Тимоте Диалло Абду Кюрзава Левен   13' Баккер Митчел   64' (Данилу Перейра (   64') Рафинья Алькантара Гуэйе Идрисса   78' (Руис-Атиль Кайс (   78') Эррера Андер   64' (Паредес Леандро (   64') Ди Мария Анхель Кин Мойзе   24'   79' (Мбаппе Килиан (   79')
Запасные: Рико Серхио Маркиньос Маркос Фадига Бандиугу Флоренци Алессандро
05 декабря. Стадион "Стад де ля Моссон".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ПСЖ, Монпелье
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