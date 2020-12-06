«ПСЖ» в концовке вырвал победу над «Монпелье»

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06 Декабря 2020, 00:57,
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В 13-м туре Лиги 1 «ПСЖ» гостил у конкурентов из «Монпелье». У парижан не было очень уж большого перевеса, и до 77-й минуты на табло горели единицы. Тем не менее, в концовке столичная команда показала класс и победила благодаря голам Мойзе Кина и Килиана Мбаппе. Победа со счетом 3:1 позволила «ПСЖ» оторваться от второго места на 4 очка.
Протокол игры
|33' Дагба Колин (0:1)
|(1:1) Мавидиди Стефи 42'
|77' Кин Мойзе (1:2)
|90' Мбаппе Килиан (1:3)
Омлин Йонас • Самбья Саломон • Мендеш Педру II • Конгре Даниэль • Ристич Михайло • Саванье Тежи • 71'Ферри Жордан • Молле Флоран 74' ( Ойонго Амбруаз ( 74') • Лаборд Гаэтан • Мавидиди Стефи 74' ( Шкулетич Петар ( 74') • Юн Ил-Лок 63' ( Долли Киган ( 63')
Запасные: Коцца Николя • Суке Арно • Илтон Виторино • Ле Таллек Дамьен • Берто Димитри
Навас Кейлор • Дагба Колин 42' 64' ( Керер Тило ( 64') • Пембеле Тимоте • Диалло Абду • Кюрзава Левен • 13'Баккер Митчел 64' ( Данилу Перейра ( 64') • Рафинья Алькантара • Гуэйе Идрисса 78' ( Руис-Атиль Кайс ( 78') • Эррера Андер 64' ( Паредес Леандро ( 64') • Ди Мария Анхель • Кин Мойзе 24' 79' ( Мбаппе Килиан ( 79')
Запасные: Рико Серхио • Маркиньос Маркос • Фадига Бандиугу • Флоренци Алессандро
05 декабря. Стадион "Стад де ля Моссон".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: ПСЖ, Монпелье