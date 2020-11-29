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​Тухель: «Обычно я защищаю свою команду, но не сегодня»

29 Ноября 2020, 10:50,

twitter.com

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель дал комментарий Canal+ после домашней ничьей с «Бордо» (2:2).

«Нельзя играть, не прилагая усилий, как мы делали это во втором тайме. В первом тайме мы играли нормально, но затем нам не хватило серьёзности и решимости, чтобы снять все вопросы.

После перерыва нам не хватало всего: дисциплины, усилий… всего! Мы сыграли хуже, чем с «Монако». Не было дисциплины, настроя. Обычно я защищаю свою команду, но не сегодня. Мы провалили второй там, и это наша ответственность – и моя тоже.

Нужно сыграть иначе против «Манчестер Юнайтед» в среду. Так, как сегодня, играть нельзя», - сказал Тухель.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Томас Тухель
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