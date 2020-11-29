«ПСЖ» в результативном матче не смог обыграть «Бордо»

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29 Ноября 2020, 00:57,
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Лидер Лиги 1 «ПСЖ» снова сбавил ход в чемпионате Франции. В домашней игре с «Бордо» столичная команда поделила очки - 2:2. После автогола на 10-й минуте парижане перевернули всё в середине тайма, когда голы Неймара и Мойзе Кина разделила минута. Но все же гости сравняли счет после перерыва.
«ПСЖ» на одну победу опережает идущий вторым «Лилль», а лидером по потерянным очкам стал «Марсель».
Протокол игры
|10' Пембеле Тимоте (0:1)
|(1:1) Неймар 27'
|(2:1) Кин Мойзе 28'
|60' Адли Ясин (2:2)
Рико Серхио • Флоренци Алессандро • Пембеле Тимоте • 90'Кимпембе Преснел • Баккер Митчел • Рафинья Алькантара 63' ( Ди Мария Анхель ( 63') • Верратти Марко 64' ( Эррера Андер ( 64') • Паредес Леандро 85' ( Икарди Мауро ( 85') • Кин Мойзе 81' ( Сарабия Пабло ( 81') • Мбаппе Килиан • Неймар
Запасные: Гуэйе Идрисса • Руис-Атиль Кайс • Данилу Перейра • Летелье Александр • Дагба Колин
Костил Бенуа • Кватенг Энок 46' ( Бенито Лорис ( 46') • Байсс Пол • Косельни Лоран • Сабали Юссуф • Зеркан Мехди 59' ( Де Превиль Николя ( 59') • Отавио II • 26'Башич Тома 58' ( Адли Ясин ( 58') • Бен Арфа Хатем • Майя Джош 81' ( Бриан Джимми ( 81') • Хван Ый-Чжо 59' ( Удин Реми ( 59')
Запасные: Пуссен Гаэтан • Кастро Пабло • Баква Дилан • Траоре Амаду
28 ноября. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: ПСЖ, Бордо