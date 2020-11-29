«ПСЖ» в результативном матче не смог обыграть «Бордо»

Лидер Лиги 1 «ПСЖ» снова сбавил ход в чемпионате Франции. В домашней игре с «Бордо» столичная команда поделила очки - 2:2. После автогола на 10-й минуте парижане перевернули всё в середине тайма, когда голы Неймара и Мойзе Кина разделила минута. Но все же гости сравняли счет после перерыва.

«ПСЖ» на одну победу опережает идущий вторым «Лилль», а лидером по потерянным очкам стал «Марсель».