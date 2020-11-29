Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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«ПСЖ» в результативном матче не смог обыграть «Бордо»

29 Ноября 2020, 00:57,


Лидер Лиги 1 «ПСЖ» снова сбавил ход в чемпионате Франции. В домашней игре с «Бордо» столичная команда поделила очки - 2:2. После автогола на 10-й минуте парижане перевернули всё в середине тайма, когда голы Неймара и Мойзе Кина разделила минута. Но все же гости сравняли счет после перерыва.

«ПСЖ» на одну победу опережает идущий вторым «Лилль», а лидером по потерянным очкам стал «Марсель».

Протокол игры  
ПСЖ 2:2 Бордо
    10' Пембеле Тимоте (0:1)
(1:1) Неймар 27'    
(2:1) Кин Мойзе 28'    
    60' Адли Ясин (2:2)
Рико Серхио Флоренци Алессандро Пембеле Тимоте   90' Кимпембе Преснел Баккер Митчел Рафинья Алькантара   63' (Ди Мария Анхель (   63') Верратти Марко   64' (Эррера Андер (   64') Паредес Леандро   85' (Икарди Мауро (   85') Кин Мойзе   81' (Сарабия Пабло (   81') Мбаппе Килиан Неймар
Запасные: Гуэйе Идрисса Руис-Атиль Кайс Данилу Перейра Летелье Александр Дагба Колин
Костил Бенуа Кватенг Энок   46' (Бенито Лорис (   46') Байсс Пол Косельни Лоран Сабали Юссуф Зеркан Мехди   59' (Де Превиль Николя (   59') Отавио II   26' Башич Тома   58' (Адли Ясин (   58') Бен Арфа Хатем Майя Джош   81' (Бриан Джимми (   81') Хван Ый-Чжо   59' (Удин Реми (   59')
Запасные: Пуссен Гаэтан Кастро Пабло Баква Дилан Траоре Амаду
28 ноября. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ПСЖ, Бордо
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