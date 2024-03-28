«Барселона» запланировала переговоры с Хави – известны детали

В конце января Хави объявил о решении уйти из «Барселоны» по завершению сезона. С тех пор молодой специалист не раз подчёркивал, что его позиция не изменится. Тем не менее, в клубе не исключают возможности сохранения Хави на тренерском мостике.

Как сообщает испанский Sport, будущее Хави определится через три недели. После четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов против «ПСЖ» (10 и 16 апреля), а также битвы с «Реалом» в Ла Лиге (21 апреля) клуб проведёт переговоры с тренером. Если «Барса» пройдёт «ПСЖ» и успешно выступит в «эль класико», Хави будут уговаривать остаться. Если же результаты будут плохими, шансы на продолжение сотрудничества будут низкими.

Отмечается, что главным сторонником Хави в клубе является его президент Жоан Лапорта. Однако в окружении Лапорты есть и те, кто выступает за смену тренера. Однако президент «Барселоны» пока дал указание не искать нового рулевого для команды до конца апреля.

«Барселона» сделает предложение Хави