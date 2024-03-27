«Барселона» сделает предложение Хави

Несколько месяцев назад Хави объявил о решении уйти с поста главного тренера «Барселоны» по завершению сезона 2023/2024. С тех пор молодой специалист несколько раз говорил о том, что менять своё решение он не станет.

В программе Barca Rservat на Catalunya Radio прозвучала информация о том, что «Барселона» предложит Хави другую должность – должность посла фонда клуба. Отмечается, что руководители каталонского клуба таким шагом хотят подчеркнуть ценность Хави.

На текущий момент «Барселона» располагается на второй позиции в турнирной таблице Ла Лиги. От «Реала» команда Хави отстаёт на восемь очков.

Хави после «Барселоны» может возглавить клуб АПЛ – известно название