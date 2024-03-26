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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хави после «Барселоны» может возглавить клуб АПЛ – известно название

26 Марта 2024 • 14:09 Комментировать

Ещё в январе Хави объявил о решении уйти из «Барселоны» по завершению сезона 2023/2024. Молодой специалист считает, что каталонской команде нужна перезагрузка.

Как сообщает HITC, возможность назначить Хави рассматривает «Ньюкасл». В клубе размышляют о смене Эдди Хау на другого специалиста, ведь сезон получается неудачным. «Сороки» заняли последнее место в группе Лиги чемпионов, а в Премьер-лиге прямо сейчас располагаются лишь на десятой позиции.

Стоит напомнить, что Хави говорил о намерении взять перерыв в карьере после ухода из «Барселоны». Судя по всему, «Ньюкасл» может попытаться переубедить специалиста.

«Барселона» обжалует дисквалификацию Хави

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Барселона Хави Эрнандес Эдди Хау ещё теги
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