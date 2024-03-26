Хави после «Барселоны» может возглавить клуб АПЛ – известно название

Ещё в январе Хави объявил о решении уйти из «Барселоны» по завершению сезона 2023/2024. Молодой специалист считает, что каталонской команде нужна перезагрузка.

Как сообщает HITC, возможность назначить Хави рассматривает «Ньюкасл». В клубе размышляют о смене Эдди Хау на другого специалиста, ведь сезон получается неудачным. «Сороки» заняли последнее место в группе Лиги чемпионов, а в Премьер-лиге прямо сейчас располагаются лишь на десятой позиции.

Стоит напомнить, что Хави говорил о намерении взять перерыв в карьере после ухода из «Барселоны». Судя по всему, «Ньюкасл» может попытаться переубедить специалиста.

«Барселона» обжалует дисквалификацию Хави