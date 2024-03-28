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Чемпионат Испании. Ла Лига

Освобождённый под залог Алвес приехал в суд

28 Марта 2024 • 13:11 Комментировать

Бывший защитник сборной Бразилии и каталонской «Барселоны» Дани Алвес, освобожденный из тюрьмы под залог, прибыл отметиться в суд. Об этом сообщает газета Marca.

В настоящий момент футболист проживает в пригороде Барселоны. 40-летнему южноамериканцу запрещено покидать пределы страны.

Напомним, что в феврале суд приговорил Алвеса к 4,5 годам лишения свободы за изнасилование девушки в ночном клубе Барселоны. Кроме того, Дани обязали выплатить пострадавшей 150 тысяч евро компенсации.

В Европе бразилец известен по выступлениям за «Барселону», «Ювентус», «ПСЖ» и «Севилью».

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Дани Алвес
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