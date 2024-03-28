Парехо высказался о звезде «Реала» Винисиусе

«Винисиус – выдающийся футболист. Он ярок и невероятно талантлив. Однако ему нужно все внимание уделять игре и не обращать внимания на провокации. Нужно научиться справляться с этим. Когда ты играешь за «Реал», то тебя всегда хотят как-то задеть. Но нужно быть выше этого», - передает слова хавбека газета Marca.