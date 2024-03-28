Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Парехо высказался о звезде «Реала» Винисиусе

28 Марта 2024 • 12:06 Комментировать

Полузащитник «Вильярреала» Даниэль Парехо высказался о поведении нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Винисиус – выдающийся футболист. Он ярок и невероятно талантлив. Однако ему нужно все внимание уделять игре и не обращать внимания на провокации. Нужно научиться справляться с этим. Когда ты играешь за «Реал», то тебя всегда хотят как-то задеть. Но нужно быть выше этого», - передает слова хавбека газета Marca.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Винисиус поучаствовал в 20 поединках. На счету нападающего 12 забитых мячей и четыре результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Вильярреал Даниэль Парехо Винисиус Жуниор ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Холанн решил, куда уйдёт из «Манчестер Сити» Холанн сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной» Стоимость Месси изменилась Три тренера претендуют на место Клоппа - известны все имена Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» АПЛ – больше не лучшая лига в мире, её обошёл чемпионат Германии Эндрик выбрал номер в «Реале» Бразильцы «Реала» выбрали замену Модричу Мбаппе заявил, что будет играть в Испании – но есть нюанс Они выигрывали Лигу чемпионов, а теперь никому не нужны: Бывшие звёзды футбола, ставшие неудачниками на тренерском поприще
Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве «Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал»: оцениваем, у кого больше шансов на победу в АПЛ Они выигрывали Лигу чемпионов, а теперь никому не нужны: Бывшие звёзды футбола, ставшие неудачниками на тренерском поприще Мбаппе назвал Месси сукиным сыном Роналду в печали: Португалия отхватила поражение от Словении
Спортивные новости
«Авангард» пройдет в полуфинал»: Экс-главный тренер сборной России – об игре с «Локомотивом» Кожевников поделился ожиданиями от шестого матча в серии плей-офф КХЛ между «Локомотивом» и «Авангардом» Официально: Илья Воробьёв сменит Сергея Фёдорова на посту главного тренера ЦСКА Максим Рыбин назвал главных претендентов на победу в Кубке Гагарина Вайсфельд оценил шансы на выход «Спартака» в полуфинал Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Марта
12:06 · Испания. Ла Лига
Парехо высказался о звезде «Реала» Винисиусе
11:29 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» может купить одну из звёзд «Реала» - названы два имени
11:28 · Испания. Ла Лига
Захарян назвал Хакими самым быстрым футболистом
11:21 · Англия. Премьер-лига
Дзаньоло может перейти в испанский топ-клуб
11:19 · Испания. Ла Лига
«Барселона» исключила из своего шорт-листа четырёх тренеров
11:02 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» положил глаз на нападающего «Реала» 1
10:18 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» проявляет интерес к игроку «Эвертона» Онана
09:58 · Германия. Бундеслига
«Барселона» может купить полузащитника за 60 млн евро
09:27 · Испания. Ла Лига
Каррагер назвал имя самого важного человека в истории футбола
08:43 · Испания. Ла Лига
Гризманн вернулся в общую группу «Атлетико»
08:24 · Испания. Ла Лига
Тренер «Барселоны» Хави подал в суд
04:54 · Испания. Ла Лига
Ромеу уволен из «Барселоны»
03:34 · Испания. Ла Лига
Беллингем: «Хочу подарить «Реалу» и сборной Англии прекрасные воспоминания о выигранных трофеях»
03:02 · Испания. Ла Лига
Маркес – третий кандидат на замену Хави в «Барселоне» после двух известных тренеров слухи
02:35 · Испания. Ла Лига
Нагельсманн считает, что Гюндогану не хватает свежести
Все новости
Рекомендуем