Парехо высказался о звезде «Реала» Винисиусе

Полузащитник «Вильярреала» Даниэль Парехо высказался о поведении нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.
«Винисиус – выдающийся футболист. Он ярок и невероятно талантлив. Однако ему нужно все внимание уделять игре и не обращать внимания на провокации. Нужно научиться справляться с этим. Когда ты играешь за «Реал», то тебя всегда хотят как-то задеть. Но нужно быть выше этого», - передает слова хавбека газета Marca.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Винисиус поучаствовал в 20 поединках. На счету нападающего 12 забитых мячей и четыре результативные передачи.
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