Два с половиной года тюрьмы за поцелуй – для Рубиалеса запросили срок

В Испании продолжается расследование в отношении Луиса Рубиалеса – бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации. Как известно, прошлым летом функционер поцеловал футболистку Дженнифер Эрмосо в губы во время церемонии награждения после победы женской сборной на чемпионате мира.

Как сообщает El Partidazo de COPE, для Рубиалеса обвинение запросило два с половиной года тюрьмы.

Стоит сказать, что Луиса Рубиалеса резко раскритиковали после истории с поцелуем. В Испании многие увидели в его действии насилие.

ФИФА отстранила Рубиалеса от футбола на три года – всё из-за поцелуя