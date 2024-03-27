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Чемпионат Испании. Ла Лига

Два с половиной года тюрьмы за поцелуй – для Рубиалеса запросили срок

27 Марта 2024 • 19:28 Комментировать (1)

В Испании продолжается расследование в отношении Луиса Рубиалеса – бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации. Как известно, прошлым летом функционер поцеловал футболистку Дженнифер Эрмосо в губы во время церемонии награждения после победы женской сборной на чемпионате мира.

Как сообщает El Partidazo de COPE, для Рубиалеса обвинение запросило два с половиной года тюрьмы.

Стоит сказать, что Луиса Рубиалеса резко раскритиковали после истории с поцелуем. В Испании многие увидели в его действии насилие.

ФИФА отстранила Рубиалеса от футбола на три года – всё из-за поцелуя

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Евро-Футбол.Ру,
Луис Рубиалес
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Комментарии (1) Все комментарии
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Вайнах 06
27 Марта 2024 в 19:56
Интересно, а если бы он оказался заднеприводным и поцеловал мужика, его бы так же судили? Или наоборот возвели бы статус гомо-героя???
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