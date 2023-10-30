Бывший президент Королевской испанской федерации футбола Луис Рубиалес получил наказание от ФИФА – ему запретили заниматься футбольной деятельностью на национальном и международном уровнях. Срок дисквалификации – три года. Информация размещена на официальном сайте ФИФА.

Рубиалес в течение десяти дней может запросить мотивировочное решение и подать апелляцию.

Стоит напомнить, что после победы женской сборной Испании на чемпионате мира Луис Рубиалес поцеловал футболистку во время награждения. За своё действие Рубиалес столкнулся с критикой, плюс разбирательство в его отношении начали правоохранительные органы.