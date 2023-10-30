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​ФИФА отстранила Рубиалеса от футбола на три года – всё из-за поцелуя официально

30 Октября 2023 • 14:19 Комментировать

Бывший президент Королевской испанской федерации футбола Луис Рубиалес получил наказание от ФИФА – ему запретили заниматься футбольной деятельностью на национальном и международном уровнях. Срок дисквалификации – три года. Информация размещена на официальном сайте ФИФА.

Рубиалес в течение десяти дней может запросить мотивировочное решение и подать апелляцию.

Стоит напомнить, что после победы женской сборной Испании на чемпионате мира Луис Рубиалес поцеловал футболистку во время награждения. За своё действие Рубиалес столкнулся с критикой, плюс разбирательство в его отношении начали правоохранительные органы.

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Луис Рубиалес
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