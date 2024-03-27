На стадионе «Реала» прозвучали овации в адрес игрока «Барселоны»

Нападающий каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль принял участие в товарищеском поединке сборных Испании и Бразилии. Встреча состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась результативной ничьей со счетом 3:3.

Как информирует Barca Blaugranes, 16-летний игрок поучаствовал в трех результативных атаках «красной фурии». После замены в добавленное ко второму тайму время мадридские болельщики громко аплодировали юному таланту.

В текущем сезоне Ямаль провел в составе «Барселоны» 39 поединков во всех соревнованиях. На счету игрока шесть забитых мячей и семь результативных передач.