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Чемпионат Испании. Ла Лига

На стадионе «Реала» прозвучали овации в адрес игрока «Барселоны»

27 Марта 2024 • 08:47 Комментировать

Нападающий каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль принял участие в товарищеском поединке сборных Испании и Бразилии. Встреча состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась результативной ничьей со счетом 3:3.

Как информирует Barca Blaugranes, 16-летний игрок поучаствовал в трех результативных атаках «красной фурии». После замены в добавленное ко второму тайму время мадридские болельщики громко аплодировали юному таланту.

В текущем сезоне Ямаль провел в составе «Барселоны» 39 поединков во всех соревнованиях. На счету игрока шесть забитых мячей и семь результативных передач.

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