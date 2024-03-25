Дани Алвес вышел из тюрьмы. На прошлой неделе суд постановил, что бывший игрок «Барселоны» может выйти на свободу на время рассмотрения апелляции при залоге в 1 миллион евро и при конфискации паспортов.

Как сообщает в социальных сетях журналист Мабхут аль-Марри, залог за Дани Алвеса внёс другой экс-футболист «Барселоны» - Мемфис Депай.

Стоит сказать, что Дани Алвесу ранее дали четыре с половиной года тюрьмы, признав бразильца виновным в изнасиловании. Алвес находился в заключении больше года – ранее в выходе под залог ему не раз отказывали.

Отметим, что Мемфис Депай сейчас играет за «Атлетико».

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