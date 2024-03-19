Игрок «Атлетико» высказался о проблемах спартаковца Промеса

Вингер «Атлетико» Мемфис Депай высказался о проблемах с законом, с которыми столкнулся нападающий «Спартака» Квинси Промес.

Как известно, Промесу в Нидерландах дали шесть лет тюрьмы за причастность к контрабанде наркотиков и полтора года тюрьмы за нанесение ранений родственнику. Футболист подал апелляции. Сейчас Квинси находится под арестом в ОАЭ, его могут экстрадировать.

«Вы не знаете того Промеса, которого знаю я. Я не знаю того Квинси, которого вы описываете. Он остаётся моим другим, и я не подведу своих друзей. Но это не значит, что я поддерживаю их во всём», - цитирует Депая NOS.

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