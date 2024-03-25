Мбаппе заявил, что будет играть в Испании – но есть нюанс

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе дал комментарий по поводу слов хавбека «Реала» Орельена Тчуамени. Последний на днях заявил, что испанцы увидят величие Мбаппе, когда будут наблюдать за ним каждый день.

Как известно, слухи активно связывают Мбаппе с «Реалом». Фанаты посчитали, что слова Тчуамени, партнёра Килиана по сборной Франции, являются неким инсайдом. Но нет – Мбаппе ловко объяснил слова полузащитника. Килиан заявил, что будет играть в Испании, однако указал на жеребьёвку Лиги чемпионов.

«Слова Тчуамени о моей игре в Испании? Я играл в Испании против «Реал Сосьедада». А теперь я сыграю в Испании против «Барселоны». Если мы пройдём дальше, то я смогу сыграть в Испании против «Атлетико». Вот что имел в виду Тчуамени, когда говорил, что испанцы будут видеть меня чаще», - сказал Мбаппе журналистам.

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