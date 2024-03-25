«ПСЖ» хочет получить от Мбаппе деньги за «бесплатный» уход

На страницах The Athletic вышел обширный материал, касающийся планов «Реала» на трансферное лето. В нём затрагивается вероятный переход в мадридский клуб звёздного нападающего Килиана Мбаппе.

Отмечается, что Мбаппе и «ПСЖ» ещё не согласовали все экономические детали его ухода. Форвард ранее согласился отказаться от бонуса за лояльность в размере примерно 80 миллионов евро, но гранд Лиги 1 ждёт ещё больше финансовых уступок. Источники в «ПСЖ» сообщили, что клуб рассчитывает на получение части подписного бонуса. Речь о деньгах, которые 25-летний получит от «Реала» за подписание контракта свободным агентом.

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