«Атлетико» повесил огромный ценник на Фелиша

В мадридском «Атлетико» определились с суммой, которую хотят выручить с потенциальной продажи нападающего Жоау Фелиша. Как стало известно журналистам AS, «матрасники» намерены заработать на трансфере игрока 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Фелиш выступает на правах аренды за каталонскую «Барселону». «Сине-гранатовые» не могут себе позволить полноценный трансфер игрока, а потому попытаются повторно арендовать его.

Напомним, что в 2019 году «Атлетико» приобрел Жоау у лиссабонской «Бенфики» за 127 миллионов евро.

В текущем сезоне португалец сыграл 34 матча за «Барсу», отметившись девятью голами и пять ассистами.