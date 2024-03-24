Гризманн: «Все, кто критикуют меня, не понимают в футболе»

Нападающий сборной Франции и мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн коротко ответил своим критикам в социальных сетях. Звездного игрока упрекнули в недостаточном объеме работы на поле.

«Все, кто критикуют меня, не понимают в футболе», - оставил сообщение французский форвард.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Гризманн провел 25 поединков, в которых записал на свой счет 11 забитых мячей (три – с пенальти) и шесть результативных передач.

Срок действующего контракта между 33-летним футболистом и «матрасниками» рассчитан до середины 2026 года. Трансферная стоимость Антуана оценивается в 25 миллионов евро.