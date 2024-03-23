Луис Энрике назвал футболистов «Барселоны», которые способны играть в «ПСЖ»

Рулевой французского «ПСЖ» Луис Энрике рассказал, кто из футболистов каталонской «Барселоны» смог бы заиграть в парижской команде.

«В основу «ПСЖ» могли бы попасть тер Штеген, Араухо, Кунде, де Йонг, Ямаль, Гюндоган и Левандовски», - приводятся слова испанского специалиста в телеграм-канале «Матч ТВ».

Напомним, что по итогам жеребьевки четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов «ПСЖ» в соперники досталась «Барселона». Матчи состоятся в апреле.

Энрике имеет опыт работы в «Барселоне». Луис занимал пост главного тренера «сине-гранатовых» с 2014 по 2017 год.

Энрике ответил на вопрос о возвращении в «Барселону»