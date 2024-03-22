Энрике ответил на вопрос о возвращении в «Барселону»

Наставник французского «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос о возможном возвращении в каталонскую «Барселону».
«Возвращение в «Барселону»? Мне бы хотелось, чтобы это когда-то произошло. Этот клуб многое значит для меня. Но сейчас такой сценарий маловероятен. Я уважаю свой договор с «ПСЖ», ведь мы работаем над большим проектом. Я ни за что не нарушу контракт», - приводятся слова испанского тренера в социальных сетях Фабрицио Романо.
Напомним, что Энрике работал в каталонском гранде с 2014 по 2017 год.
53-летний специалист возглавил «ПСЖ» летом 2023 года. Его контракт рассчитан на два сезона.
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