​Луиса Энрике попросили оставить Мбаппе на скамейке в матчах с «Барселоной» - тренер отшутился

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Барселоне» предстоит сыграть против «ПСЖ» и встреча с Килианом Мбаппе приводит в тихий ужас поклонников каталонского суперклуба. В чате с Луисом Энрике, бывшим наставником «Барселоны», а ныне тренером «ПСЖ», его попросили посадить Мбаппе на скамейку запасных. Энрике отшутился, предложив... заплатить за это:

- Если вы заплатите 4-5 миллионов евро в фонд Xana, посодействуете благотворительному проекту, то я оставлю Килиана на скамейке, - написал в ответ Луис Энрике.

Напомним, что Ксана - это фонд, основанный в память о скончавшейся из-за лейкемии одноименной дочери Луиса.