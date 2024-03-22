Дель Боске: «Винисиуса нужно принимать таким, какой он есть»

«Мне не нравится такое отношение, особенно если это затрагивает такие деликатные темы. Нельзя даже шутить насчет расизма. Люди должны понять, что очень плохо так говорить.

Поведение Винисиуса? Это футбол. Он может нравиться вам или нет. Однако у каждого игрока свой характер. Нужно принимать его таким, какой он есть», - передает слова специалиста Cadena Ser.