Дель Боске: «Винисиуса нужно принимать таким, какой он есть»

Экс-наставник мадридского «Реала» и сборной Испании Висенте дель Боске поделился мнением о расистских оскорблениях в адрес бразильского нападающего Винисиуса Жуниора.
«Мне не нравится такое отношение, особенно если это затрагивает такие деликатные темы. Нельзя даже шутить насчет расизма. Люди должны понять, что очень плохо так говорить.
Поведение Винисиуса? Это футбол. Он может нравиться вам или нет. Однако у каждого игрока свой характер. Нужно принимать его таким, какой он есть», - передает слова специалиста Cadena Ser.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Жуниор провел 20 поединков, в которых отметился 12 голами и четырьмя ассистами.
Бан пользователя